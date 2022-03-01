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Meta ограничит доступ к аккаунтам российских СМИ Russia Today и Sputnik на территории ЕС.

Об этом в своем Twitter написал британский политик, бывший заместитель премьер-министра Великобритании, а ныне - руководитель глобальной стратегии компании Meta Ник Клегг.

"Мы получили от ряда правительств Евросоюза запросы на совершение дальнейших шагов в отношении российских государственных СМИ. Учитывая исключительный характер текущей ситуации, мы ограничиваем доступ до RT і Sputnik по всей территории ЕС", – сообщил Клегг.

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Он также в комментариях проанонсировал дальнейшие сюрпризы для российских пропагандистов.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с правительствами в этом вопросе", – уверил Клегг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за нападения на Украину Россию исключили из Совета Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ.

Кроме того, западные страны ввели уже три пакета санкций против России. В частности, Запад ударил по конкретным персоналиям, причастным к развязыванию войны в Украине: под санкции попали Путин и представители российской власти, приближенные к президенту РФ олигархи, а также ряд известных российских пропагандистов, включая главу RT Маргариту Симоньян и главного разжигателя ненависти на гостелеканале "Россия" Владимира Соловьева.

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