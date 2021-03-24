Суд перенес рассмотрение дела о выплате ПриватБанком компаниям Суркисов $350 млн

Верховный суд 24 марта принял решение перенести на 7 апреля 2021-го рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства банка о рассмотрении дела в судебном заседании с вызовом сторон. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017-го своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабинета министров обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Киевский апелляционный суд 15 апреля 2020 года отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям братьев Суркисов $250 млн. На основании решения судьи сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020-го по отдельности обратились в ГИС из заявлением о его принудительном исполнении, а уже 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила сообщение должнику.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева арестовал все имущество и 100% акций "Мотор Сичи". В результате предприятие или его активы нельзя продать или передать другому собственнику.

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