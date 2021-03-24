Суд переніс розгляд справи про виплату ПриватБанком компаніям Суркісів $350 млн

Верховний суд 24 березня ухвалив рішення перенести на 7 квітня 2021-го розгляд справи про оскарження рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати розміщені до націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів, які оцінюють зобов'язання по ним в $347,4 млн.

Колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання банку про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу суда.

Печерський райсуд Києва 9 лютого 2017 року своїм рішенням за позовом компаній Суркісів зобов'язав ПриватБанк виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку з відповідними компаніями. Спроба Кабінету міністрів оскаржити цей вердикт в апеляційному суді не увінчалася успіхом. У свою чергу, ПриватБанк подав касаційну скаргу.

Київський апеляційний суд 15 квітня 2020 року відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі роз'яснення судді Підпалого рішення 2017 року у вигляді зобов'язання ПриватБанку компенсувати компаніям братів Суркісів $250 млн. На підставі рішення судді відразу шість британських компаній-стягувачів 28 квітня 2020-го окремо звернулися в ГІС із заявою про його примусове виконання, а вже 29 квітня ГІС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила повідомлення боржникові.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва заарештував все майно і 100% акцій "Мотор Січі". В результаті підприємство або його активи не можна продати або передати іншому власнику.

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