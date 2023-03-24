Стройка у подножия Родины-Мать: заказчик строительства рассказал OBOZREVATEL о планах и показал проект 

В центре Киеве у подножия Родины-Мать начались строительные работы по реконструкции ресторана. Ограждение вокруг помещения ресторана и наличие рабочих на территории вызвало интерес как у общественных активистов, так и у СМИ.

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Строительство, как говорится в размещенном на объекте паспорте, заказало предприятие "Зеленый Гай". OBOZREVATEL связался с собственником компании Семеном Зельдичем для того, чтобы разобраться: что именно будет построено в центре столицы, как будет выглядеть обновленный объект и нет ли угрозы появления еще одной высотки в центре столицы.

Семен Зельдич назначил встречу с журналистами на самом объекте у подножия Родины-Мать. За забором происходит реконструкция ресторана. Общая площадь участка - всего 0,22 га. Предприниматель предоставил все разрешительные документы на строительство, а также поделился своей идеей.

"Все разрешения на реконструкцию, и от Минкульта, и от других госучреждений получили еще до начала полномасштабной войны", - рассказывает Семен Зельдич. Уже закупили материалы, однако началась полномасштабная война и работы остановились. Предприниматель уверен: Украина вскоре одержит победу, а те, кто остался в тылу, уже сейчас должны работать усерднее, сохранять рабочие места и помогать экономике. Это и стало одной из причин начать реконструкцию уже сейчас.

"У нас земля под строительство и реконструкцию. Мы делаем реконструкцию нашего объекта под комплекс общественного питания. Все необходимые документы получили еще до большой войны. Но уже сейчас мы решили инвестировать. Мы верим в нашу победу, в наш народ, в светлое будущее. Наши герои на передовой, а мы тут в тылу должны поддерживать экономический фронт, работать усерднее. Война не может остановить жизнь", - поясняет Семен Зельдич.

Предприниматель также привлек несколько инвесторов в строительство: самостоятельно собрать необходимую на реконструкцию сумму было сложно. В результате уже в этом году на месте старого ресторана появится обновленный комплекс общественного питания.

"Это же одно из самых красивых мест города, рядом прекрасный вид на Родину-Мать, мост Патона. Это лицо нашей красивой столицы. И мы решили привести свой объект в порядок", - рассказывает Семен Зельдич в комментарии OBOZREVATEL.

Комплекс будет рассчитан на 40-50 гостей. Площадь здания общественного питания составит 470 квадратов, а административного здания - 316. Также построят укрытие для гостей. "Уверен, что оно нам никогда не пригодится, но должно быть укрытие, чтобы люди понимали, что в случае чего они здесь будут защищены", - поясняет Зельдич .

Предприниматель уверен: уже в конце этого года обновленный комплекс общественного питания откроется, он станет одним из самых популярных мест среди киевлян и гостей столицы.

Начинать активную фазу работ в разгар полномасштабной войны - риск, однако останавливать экономику, закрывать рабочие места и переставать платить налоги в такой период также нельзя, поясняет предприниматель.

"Если мы будем ждать чего-то, мы ничего не построим. Все зависит от Всевышнего. Но это наша земля, мы находимся на своей земле, наши предки нам будут помогать. Я не знаю, что будет через час, это война. Но я верю в наши Вооруженные силы, в нас, в нашу победу", - подытожил Семен Зельдич.

В конце разговора Семен Зельдич пригласил всех желающих лично проверить, как пройдет реконструкция его ресторана и что на его месте не появится объект другого назначения или тем более высотное здание.

"Я всех приглашаю прийти сюда в конце года и посмотреть, как мы реконструировали, как будет выглядеть этот одноэтажный комплекс общественного питания. Это будет место, которое обязательно понравится гостям", - подытожил Семен Зельдич.