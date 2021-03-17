Строительство второй нитки 'Северного потока-2' в Дании должно начаться в конце марта

Строительство второй нитки "Северного потока-2" в водах Дании должно начаться в конце марта. Такой срок указали в графике компании Nord Stream 2 AG, который был предоставлен Датским энергетическим агентством (ДЭА).

Об этом сообщает ТАСС. "Схема строительства линии А. Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", – говорится в сообщении.

Ранее в ДЭА отмечали, что перед началом работ Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Напомним, Германия делает ставку на то, что США будут прагматично подходить к проекту "Северный поток-2" и настаивает на завершении строительства газопровода вопреки американской оппозиции. В ФРГ рассчитывают, что наилучшей стратегией будет представить Соединенным Штатам заключенную сделку в виде готового проекта.

Президент США Джо Байден считает, что трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию – "плохая идея для Европы". "Северный поток-2" обойдет Украину, потенциально лишив ее ценных транзитных сборов. Это также увеличит энергетическую зависимость Европы от России и составит конкуренцию поставкам американского сжиженного природного газа.

Как сообщал OBOZREVATEL: