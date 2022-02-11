Строительство в Италии может остановиться из-за подорожания материалов на 100%: угроза есть и для Украины

В Италии стоимость арматуры для железобетона взлетела на 80% только за вторую половину 2021-го. Кром того, кортеновская сталь (применяется в строительстве) подорожала на 130%. В среднем же подорожание материалов на 100% может привести к остановке строительства в Италии. В Украине \ситуация с ценами на стройматериалы также вызывает опасения.

В Италии проблемы, которые возникли у строительных компаний, обсудили во время заседания бюджетной комиссии в Сенате. Как отмечает издание la Repubblica, по словам президента строительной компании Габриэле Буйя, компенсационные меры от правительства недостаточные. "Этих мер все еще недостаточно, чтобы избежать риска остановки строительных объектов, в том числе являющихся частью инфраструктурной программы PNRR (Национальный план восстановления и устойчивости)", – сказал эксперт.

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Проблема в частности заключается в том, что строительные компании, получающие заказы, сталкиваются с тем, что во время строительства его стоимость резко увеличивается. Но при этом корректировать цены нельзя. Это может привести к тому, что в тендерах не будут участвовать квалифицированные компании.

Эксперт предложил итальянским властям разработать и внедрить систему повышения цен. Также у властей попросили поддержку и пересмотра правил в энергетики.

"Структурная реформа счетов за электроэнергию все еще необходима для перераспределения бремени платежей в законопроекте, устранения абсурдных дисбалансов, которые сегодня наказывают малых предпринимателей, вынужденных платить 49% общесистемных платежей", – говорится в обращении.

В Украине, согласно данным Госстата, индекс цен на строительные работы (изменения цен при строительно-монтажных работ) в 2021-м составил 120,4. Как следствие, из-за роста стоимости стройматериалов во втором полугодии привел к увеличению цен на жилье. По данным Госстата, цены на жилье в Украине в 2021 году выросли на 17,7%, в частности, на первичном рынке – на 16,7%, на "вторичке" – на 18,4%.

Без государственной поддержки и нормализации ситуации часть строительства может оказаться под угрозой и в Украине. Отметим, строительство – один из драйверов экономики. Оно поддерживает множество смежных отраслей (производство материалов), а также дает большое количество рабочих мест.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине часть экспертов не советует покупать жилье в хрущевках. Также из-за подорожания ремонта будет выгоднее приобрести уже готовую квартиру, чем "кирпичные стены" от застройщика.