Какие квартиры в Украине нельзя покупать: риелторы дали важные советы

В Украине часть экспертов не советует покупать жилье в хрущевках. Также из-за подорожания ремонта будет выгоднее приобрести уже готовую квартиру, чем "кирпичные стены" от застройщика.

Как рассказала OBOZREVATEL киевский риелтор, автор блога о недвижимости "Графиня" Наталья Медведева, в принципе для покупки может быть интересным любой объект (зависимо от цены, цели, места), однако важно при этом хорошо понимать, во что именно инвестируются средства.

Хрущевка – это худший для инвестиций вариант, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. "Выгодно покупать ее только в том случае, если собственник продает жилье со скидкой 20-30%. Тогда на этой квартире можно заработать", – говорит эксперт.

Медведева добавляет: в таких домах могут быть и свои преимущества: просторные дворы, удобное расположение, развитая инфраструктура. Она советует в первую очередь хорошо ознакомиться с ситуацией с домом. "Если это хрущевка в хорошем состоянии, где живут ваши знакомые и вы знаете, что там нет проблем с коммуникациями, крышей, это одна ситуация. Можно покупать все, но главное понимать, за что ты платишь", – поясняет она.

Стоимость квартир в хрущевках ниже, чем в относительно новых домах. Однако при этом и сроки эксплуатации такой недвижимости уже подходят к концу.

Покупка жилья в доме, который все еще строится – всегда риск. Хороший профессиональный юрист, если ознакомится со всеми документами по строительству, вероятно, просто не будет рекомендовать вкладывать деньги. "Я бы рекомендовала покупать хороший новострой, который уже сдан, где уже отремонтировано жилье. Если не хватает на Киев, движемся на 20 километров к ближайшим населенным пунктам: Вишневое, Буча и т.д", – отмечает Медведева.

Важно перед тем, как покупать жилье, как можно больше узнать об объекте – пообщаться с соседями, поискать обсуждения на форумах и т.д.

Жилье в новостройке без ремонта будет стоить значительно дешевле, чем готовая квартира с ремонтом. Но при этом, как отмечает Медведева, из-за подорожания ремонтных работ и материалов покупать такую квартиру невыгодно.

"Сегодня не получится. Если получается брать с ремонтом, берите с ремонтом. Стройматериалы значительно подорожали. Два года назад я еще советовала брать без ремонта", – пояснила Медведева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.