Страны ЕС пытаются избавиться от российского газа: закупки будут делать на всех

Страны Европейского Союза примут решение совместно закупать газ. Это позволит усилить позиции в переговорных процессах и не допустить спекуляций в стоимости голубого топлива. В целом же главная задача ЕС – сократить зависимость от российского газа.

Об этом сообщает издание DW. "В преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия немедленно начнут работу над совместными закупками газа, СПГ и водорода", – говорится в проекте декларации саммита, который имеется в распоряжении агентства.

Уже в прошлом году Еврокомиссия в связи с подорожанием энергоносителей предлагала государствам ЕС добровольно закупать газ совместно – в частности, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Вторжение России в Украину привело к еще большему скачку цен на газ.

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На Россию приходится около 40 процентов газовых закупок Евросоюза, поэтому сейчас Брюссель хочет как можно скорее стать независимым от импорта газа из России. В поиске новых партнеров министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) посетил Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал сотрудничество в области энергетики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина продолжит предоставлять услуги по транзиту российского газа до тех пор, пока будет техническая возможность. При этом глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко просит Европу рассчитываться перед Россией на специальный счет, пока Россия не прекратит войну.

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