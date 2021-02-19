Стоимость растаможки упадет в два раза: сколько заплатят за "евробляхи" по новым правилам

В Украине по новому законопроекту "слуг народа" (4643-д), который приняли за основу, стоимость растаможки отдельных евроблях может снизиться в два раза.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться:

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине 21 декабря комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.