Растаможка "евроблях" резко подешевеет: "слуги" предложили новые правила

В Верховной Раде 18 февраля рассмотрят новые законы о растаможке "евроблях", которые позволят растаможивать авто, ввезенные до конца 2020 года, по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу.

Соответствующие документы зарегистрированы под номерами 4644-д и 4643-д. Главный автор документов – замглавы налогового комитета, "слуга народу" Александр Ковальчук. Как подсчитал глава комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться:

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро

Доплата за дизель составляет 100 евро. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

В Украине уже принимали особые правила для "евроблях", тогда им предлагали растаможить авто со сниженным акцизом еще и со скидкой в 50%. Однако сделали это далеко не все. По разным оценкам в Украине остаются до 500 тыс. машин на "еврономерах". По действующим правилам полиция может оштрафовать их на 170 тыс. грн.

Ольга Николаенко, юрист по таможенному праву, рассказала OBOZREVATEL: вопрос евроблях уже давно превратился в политический. Однако создание неравных условий между теми, кто ввез машины по правилам и заплатил все налоги и сборы, и теми, кто затянул этот процесс – налоговое неравенство.

В таком случае возникает вопрос: если для того, чтобы не платить, достаточно объединиться, прийти под стены парламента и устроить серию митингов, зачем тогда платить? Автор законопроекта Александр Ковалев прокомментировал свое решение так:

"Я искал компромиссное решение. Мы предлагаем сделать растаможку проще и дешевле".

Однако растаможку сделают проще и дешевле только для тех, кто нарушил закон: ввез до конца прошлого года и не растаможил машину, которая не старше 1999 года. Кроме НДС и акциза с таких нарушителей также соберут по 8,5 тыс. грн "добровольного" штрафа. Кстати, несколько лет назад такую практику уже проходили: тогда собранные деньги направили на повышение пенсий.

Вопрос "евроблях" решили еще несколько лет назад: снизили цены и ввели жесткие штрафы. Однако "слуги народа" уверены, что эти нормы не помогли. "Принятие вышеупомянутых нормативно-правовых актов не способствовало решению проблемных вопросов, связанных с осуществлением таможенного оформления транспортных средств, о чем свидетельствует значительный общественный резонанс, вызванный данным вопросом", – говорится в пояснительной записке.

К чему приведет новое решение и не получится ли так, что "евробляхеры" опять не захотят платить за растаможку и будут требовать еще более лояльных правил, покажет время.