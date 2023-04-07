Старые цены больше не актуальны: сколько стоит литр дизеля на АЗС в Украине
В Украине за месяц заметно снизились цены на дизельное топливо (ДТ). Средняя цена 7 апреля составила 48,95 грн/л, что на 1,38 грн ниже цены по состоянию на 7 марта (было 50,33 грн/л). Больше всего дизель подешевел во Львовской (на 3,5 грн) и Черкасской (на 2,75 грн) областях.
Об этом свидетельствуют данные портала "Все АЗС". Следует отметить, что публикуется средняя цена по каждой области, поэтому в отдельных сетях АЗС стоимость дизеля может быть другой. В статистику вошли цены АЗС таких сетей: Shell, ОККО, WOG, "Укрнафта", "Укр-Петроль" и др.
Среди регионов Украины самый дорогой дизель продается в таких областях:
- Херсонская и Луганская области – по 55 грн/л;
- Черниговская – 54 грн/л;
- Донецкая – 53,49 грн/л.
В свою очередь самое дешевое ДТ продается во Львовской (45,15 грн), Черкасской (46 грн) и Днепропетровской (46,7 грн) областях. Еще в ряде регионов средняя цена установилась на уровне 47 грн/л.
Сколько стоит ДТ в Украине
- Винницкая область – 47,6 грн/л (-1,5 грн за месяц);
- Волынская – 47,9 грн/л (-1,5 грн);
- Днепропетровская – 46,7 грн/л (-1,25 грн);
- Донецкая – 53,49 грн/л (-51 коп.);
- Житомирская – 47 грн/л (-2 грн);
- Закарпатская – 47,05 грн/л (-1,25 грн);
- Запорожская – 47,5 грн/л (-1,5 грн);
- Ивано-Франковская – 47,5 грн/л (-1,5 грн);
- Киевская – 50,07 грн/л (-1,5 грн);
- Кировоградская – 48 грн/л (-1,5 грн);
- Луганская – 55 грн (цена не изменилась);
- Львовская – 45,15 грн/л (-3,5 грн);
- Николаевская – 47,5 грн/л (-1,5 грн);
- Одесская – 47 грн/л (-2 грн);
- Полтавская – 47,5 грн/л (-1,5 грн);
- Ривненская – 47 грн/л (-1,95 грн);
- Тернопольская – 47 грн/л (-2 грн);
- Сумская – 50,25 грн/л (-1 грн);
- Харьковская – 50,75 грн/л (-75 коп.);
- Херсонская – 55 грн/л (без изменений);
- Хмельницкая – 47 грн/л (-2 грн);
- Черкасская – 46 грн/л (-2,75 грн);
- Черниговская – 54 грн/л (без изменений);
- Черновицкая – 52,3 грн/л (без изменений).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется повышение цен на топливо. Стоимость бензина может вырасти до 58 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л, считают эксперты.
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