Starlink Илона Маска открыл представительство в Украине, – министр

В Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX Илона Маска – Starlink Ukraine. Таким образом сервис сможет полноценно предоставлять свои услуги украинским пользователям.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил: юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только что зарегистрировано в Украине!", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщали в Госспецвязи, инженеры разрабатывают механизмы работы, при которых массовое использование интернета нового поколения не будет влиять на оборудование украинских военных. То есть техническая возможность подключиться к интернету от Илона Маска есть и сейчас. Но если это сделать, могут возникнуть проблемы со связью для военных.

О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все украинцы и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур.

Как работает Starlink

Система обеспечивает доступ к интернету через сеть спутников. Обычно комплект оборудования стоит 499 долларов, а ежемесячная абонплата – 99 долларов. Скорость передачи данных составляет от 50 до 200 Мбит/с.

В комплект для подключения (Starlink Kit) входит спутниковая антенна ("тарелка"), базовая станция, WiFi-роутер, зарядка и провода. Антенну нужно прикрепить к штативу и разместить на улице таким образом, чтобы обеспечить антенне беспрепятственный доступ к открытому небу. Затем нужно установить приложение из Google Play или AppStore, чтобы настроить домашнюю сеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, также офис Starlink начал работу по открытию представительства в Украине. Это фактически дает гарантию того, что после войны все украинцы смогут пользоваться их технологиями и иметь доступ к интернету нового поколения.