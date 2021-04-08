В США утвердили новые санкции против российского "Северного потока-2" – Politico

В Минюсте США якобы подписали два пакета санкций, направленные против строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

Об этом в среду, 7 апреля, сообщила американская газета Politico. Она ссылается на свои источники в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Окончательное решение по ограничениям будет принимать сам американский глава.

По данным издания, в новых санкционных списках – швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая занимается планированием и строительством трубопровода, и ее глава Матиас Варниг.

Документы о таких ограничениях должны поступить на рассмотрение Конгресса в мае.

Кроме того, Белый дом, как заявили журналисты, обсуждает кандидатуру спецпосланника от Америки, который возглавит переговоры по остановке строительства российского газопровода.

Напомним:

1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что "Северный поток-2" построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб.

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что США усиливают давление на проект и угрожают введением новых санкций, потому что строительство близится к завершению.

Закончить работы в РФ планируют до конца 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что "Северный поток-2" может быть использован для разведывательной деятельности.

Заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский сообщил, что два судна, принадлежащих немецкому судовладельцу, но плавающие под польским флагом, будут наказаны за помощь в строительстве российского газопровода.