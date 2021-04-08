У США затвердили нові санкції проти російського "Північного потоку-2" – Politico

У Мін'юсті США нібито підписали два пакети санкцій, спрямовані проти будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2".

Про це в середу, 7 квітня, повідомила американська газета Politico. Вона посилається на свої джерела в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Остаточне рішення щодо обмежень буде ухвалювати сам американський глава.

За даними видання, в нових санкційних списках – швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка займається плануванням та будівництвом трубопроводу, і її глава Матіас Варніг.

Документи про такі обмеження мають надійти на розгляд Конгресу в травні.

Крім того, Білий дім, як заявили журналісти, обговорює кандидатуру спецпосланця від Америки, який очолить переговори щодо зупинки будівництва російського газопроводу.

Нагадаємо:

1 квітня компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG повідомила, що "Північний потік-2" побудований на 95%, залишилося прокласти близько 121 км труб.

Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що США посилюють тиск на проєкт і загрожують введенням нових санкцій, тому що будівництво наближається до завершення.

Закінчити роботи в РФ планують до кінця 2021 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, спікер польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін заявив, що "Північний потік-2" може бути використаний для розвідувальної діяльності.

Заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський повідомив, що два судна, що належать німецькому судновласникові, але плавають під польським прапором, будуть покарані за допомогу в будівництві російського газопроводу.