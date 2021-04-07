В стране ЕС заявили, что 'Северный поток-2' могут использовать для шпионажа

Спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что "Северный поток-2" может быть использован для разведывательной деятельности.

Об этом он сообщил на портале Defense News, пишет Polskie Radio. "Во время строительства газопровода россияне могли разместить шпионские приборы для слежения", – сказал Жарин.

По его словам, если "Северный поток-2" будет завершен, это создаст угрозу для информационной безопасности Запада. Существует риск того, что инфраструктура газопровода на дне Балтийского моря будет использована для шпионско-разведывательной деятельности, считает Жарин.

"Хотя проект представлен Германией как сугубо экономический, "Северный поток-2" угрожает безопасности Запада", – отмечает спикер. Он также добавил, что Балтийское море – это акватория, где часто проводятся маневры НАТО, а в дополнение там тоже транспортируют сжиженный газ, благодаря которому такие страны, как Польша, могут избежать энергетической зависимости от России.

"В связи с этим нужно серьезно воспринимать российскую угрозу в разведывательной сфере в связи с "Северным потоком-2", говорит Жарин. Он считает, что другой опасностью, связанной с газопроводом, является потенциальное использование Россией как повод для размещения на Балтике своего флота, что теоретически может защищать газопровод. "Это может парализовать судоходство в Балтийском море и создать риск эскалации конфликтов",– поясняет он.

Спикер также обратил внимание на финансовую часть инвестиции. "Деньги, которые Россия заработает на эксплуатация газопровода, она может потом использовать для дестабилизации Запада", – добавил Жарин.

Польша, которая является самой большой страной на восточном фланге НАТО, вполне понимает угрозы, связанные с трубопроводом, но это мнение разделяет все больше европейских государств. Жарин уверен, что этот вопрос серьезно должна рассмотреть Германия, а США в свою очередь должны продолжать сотрудничать с Европой, дабы "развалить российский проект".

Напомним, баржа "Фортуна" уже вторые сутки не ведет укладку газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, а трубоукладчик "Академик Черский" ушел с точки начала достройки второй нитки и стоит к востоку от острова Борнхольм. Суммарно простой судов уже приблизился почти к трем неделям. Работы в очередной раз приостановили из-за шторма.

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