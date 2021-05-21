Климкин – об отмене США санкций против 'СП-2': это был удар под дых Украине, у Кремля развязаны руки

Отмена санкций США против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" будет означать для Украины потери не только экономические, но и в вопросах безопасности. Этот шаг может привести к эскалации военных действий со стороны России.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Для нас это удар под дых. Это очень неожиданно и очень больно. У Кремля будут развязаны руки в сфере безопасности, нам будет намного сложнее", – подчеркнул он.

Дипломат отметил, что, скорее всего, соответствующее решение уже принято в Вашингтоне – об этом свидетельствуют заявления ряда политических деятелей Европы. "Решение уже принято. Шанс достройки "Северного потока-2" увеличивается в разы", – сказал он.

Климкин обратил внимание на неприятный для Украины момент, который может свидетельствовать о проблеме доверия в украинско-американских отношениях.

"Две недели назад в Украине был Блинкен, и они принимают такое решение. Или они нам не сказали, и тогда это вопрос, в чем смысл партнерских отношений. Или представители власти нам не сказали, что этот вопрос обсуждался, и тогда это проблема в коммуникации власти с обществом", – отметил дипломат.

В этом контексте он добавил, что, если бы о таких намерениях наших партнеров было известно ранее, "мы могли бы вложиться в эту историю, работать заранее".

Климкин заявил, что отмена санкций в отношении "СП-2" имеет последствия не только экономические, но и для безопасности Украины.

"Ситуация очень плохая. Это риски безопасности. Растут риски военной эскалации на разных направлениях. Путин на это может пойти. А перед этим он устроит провокацию, обвинив нас, чтобы оправдать эти действия. Я считаю, что нельзя исключать и полномасштабной эскалации, которой будут предшествовать провокации", – заявил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США может не остановить строительство "Северного потока-2". Она напомнила, что когда Джо Байден стал президентом США, 95% трубопровода уже было построено.