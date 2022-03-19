Олигархи и любовницы в деле, "бумажного следа" нет: в CNN узнали, как Путин скрывает несметные богатства

Президент России Владимир Путин, вероятно, является одним из богатейших людей в мире. При этом в его декларациях указано, что диктатор получает только зарплату в 14 000 долларов в год (около 410 тыс. в гривневом эквиваленте), а живет в квартире площадью 74 кв. м. Все остальные его богатства тщательно скрываются, и эту тайну уже оберегают не только российские олигархи.

"Бумажного следа", который бы подтверждал несметное богатство Путина, просто нет, пишет CNN. Но тот факт, что президент РФ формально "ничем не владеет", ничего не меняет, отмечает издание.

Апогеем коррупционного наследия Путина его оппоненты в России называют огромный дворец стоимостью в 1 млрд долларов под Геленджиком. В фильме оппозиционера Алексея Навального утверждалось, что здание площадью 1765 кв. м было построено для личного пользования президента РФ на деньги олигархов, которые таким образом покупали себе преференции и условия для процветания.

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В этот дворец Путин уже вряд ли вернется, уверен эксперт по коррупции в России Нейт Сибли, который консультирует членов Конгресса. По словам Сибли, дворец теперь – символ ушедшей эпохи, в которую Путин вел максимально роскошный образ жизни с помощью богатства олигархов.

Теперь ситуация немного изменилась, считает Сибли. По его словам, Путин стал меньше полагаться на своих богатых благотворителей и вместо этого окружил себя лояльными чиновниками и военными, которые разделяют его взгляды.

Как заявили некоторые эксперты по России, это может затруднить личное восприятие Путиным экономических санкций, которые Запад ввел в качестве наказания за вторжение в России. Российский глава просто поставил себя "над этой схваткой", считает Сибли.

Но так было не всегда. Почти 20 лет назад по приказу Кремля в России был задержан олигарх Михаил Ходорковский. Миллиардера, который посмел раскритиковать коррупцию путинского правительства, признали виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Ходороковский заявлял, что обвинения были политически мотивированы, но от тюрьмы это его не спасло. Путин помиловал Ходороковского в 2013 году, и с тех пор он живет в ссылке.

Показательный процесс был предназначен для "воспитания" других олигархов. После суда над Ходорковским в Кремль потекли деньги и подарки. Речь не только о "дворце Путина". Его также подозревают по владении яхтой стоимость 100 млн долларов. Но доказать его связь с этими богатствами невозможно. Официально Кремль тоже отрицает наличие скрытого богатства Путина.

Однако то, что имущество не принадлежат самому Путину, не имеет никакого значения, считает Том Бергис, автор книги о международном отмывании денег под названием "Клептопия". Бергис сравнил Путина с Крестным отцом.

"Все понимают, что когда он просит о чем-то олигарха, это не совсем просьба... В конечном счете, они обязаны боссу всем, что у них есть. И Путин может одним щелчком пальца, как он уже продемонстрировал это, забрать все", – объяснил Бергис.

За время пребывания Путина у власти огромные состояния за пределами РФ накопили его ближайшие соратники, включая друзей детства, бывшую любовницу и крестного отца одной из дочерей Путина. Их богатства скрывает сложная сеть подставных компаний, офшорных банков и скрытых транзакций.

"Но серия утечек в последние годы от фирм, которые содействуют офшорной финансовой системе, в том числе "Панамские документы" и Pandora Papers, сняли некоторые из этих слоев секретности", – отмечает CNN.

В частности, эти утечки показали связь с ближайшим окружением Путина роскошной квартиры с видом на гавань в Монако. Она была куплена в 2033 году за 4,1 млн долларов. Покупателем стала подставная корпорация Brockville Development, зарегистрированная в офшоре на Британских Виргинских островах.

Настоящая собственница фирмы – Светлана Кривоногих, бывшая уборщица из Санкт-Петербурга. У Кривоногих 20 лет назад были романтические отношения с Путиным (согласно документам, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей и опубликованным Post и Guardian).

Компания была зарегистрирована всего через несколько недель после того, как Кривоногих, которой на тот момент было 28 лет, родила девочку. Кривоногих отказалась комментировать журналистам информацию о Путине, но ее дочь призналась интервьюерам, что она очень похожа на президента.

По сообщениям Post и Guardian, помимо квартиры в Монако, Кривоногих владеет контрольным пакетом акций горнолыжного курорта, где был замечен и Путин, а также несколькими роскошными квартирами в Санкт-Петербурге и яхтой.

Просочившиеся во время сливов документы не указывают на источники состояний, накопленных ближайшим окружением Путина. Но в ряде случаев связанные с ними предприятия и финансовые учреждения выигрывали выгодные государственные контракты.

Согласно отчету Atlantic Council за 2020 год, у России – большое всего богатств, спрятанных в оффшорных налоговых убежищах, как в абсолютном выражении (по самым скромным оценкам, 800 млрд долларов), так и в процентах от национального ВВП (60% против 10% в среднем по миру). Эксперты говорят, что около четверти этих денег косвенно контролируется Путиным и его пособниками. В частности, российские офшорные счета использовались для вмешательства в выборы 2016 года.

Уже после начала войны в Украине в Минюсте США создали специальную группу, которая занимается обеспечением соблюдения санкций, направленных на изоляцию России от мировых рынков. И она нацелена не только на российских чиновников и олигархов, но и на "тех, кто помогает или скрывает их незаконные действия".

Но введение санкций будет непростой задачей, считает Гэри Калман, директор американского офиса Transparency International. "Правоохранительным органам чрезвычайно сложно пытаться "следить за деньгами", потому что в какой-то момент вы буквально врежетесь в кирпичную стену. Бумажного следа буквально нет", – сказал Калман.

По данным Атлантического совета, США и Великобритания являются идеальным местом для хранения крупных сумм. Это одни из крупнейших финансовых рынков в мире, которые к тому же принимают анонимные подставные компании.

Группа международных исследователей обнаружила, что подставные компании в США могут быть созданы менее чем за час всего за 200 долл. без необходимости юридически раскрывать, кто ими владеет или кто их контролирует. На протяжении десятилетий западные компании получали прибыль, помогая российским олигархам скрывать деньги. "На заказ" они создавали сложные корпоративные структуры, делающие почти невозможным привязку активов или банковских счетов к физическим лицам.

В глазах некоторых давних наблюдателей за Путиным теперь российский лидер переключил свое внимание с погони за богатством на консолидацию власти.

"Трудно понять, что именно происходит внутри Кремля и в сознании Владимира Путина. Но он все больше и больше находится в тесных отношениях с очень небольшой группой людей, и они, как правило, больше на военной и разведывательной стороне, чем не деловой", – сказала Джилл Догерти, бывшая глава московского бюро CNN.

"Очевидно, если бы Путин заботился о бизнесе, он не стал бы вести эту войну в Украине", – уверена она.

"Сейчас это не дело олигархов. Сегодня в Кремле громче всего говорят пушки, а не деньги", – подтверждает Станислав Маркус, доцент кафедры международного бизнеса Университета Южной Каролины.

Независимо от того, сместились ли приоритеты внутри Кремля, и дворец у Черного моря, и вторжение России в Украину демонстрируют, что Путин считает себя гораздо большим, чем государственным чиновником. Так оценила происходящее глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального Мария Певчих.

"Он видит себя царем... У него огромные планы. Он видит себя исторической фигурой, такой могущественной, такой важной, и он вкладывает много денег в эту историю", – сказала Певчих.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала войны в Украине Путин перестал появляться в кремлевской резиденции. Россияне предположили, что их лидер скрывается в бункере.

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