США предлагают 15 млн долларов за данные о российских хакерах

Соединенные Штаты предоставляют вознаграждение в 15 млн долларов за информацию о российской кибергруппировке Conti. Ее обвиняют в вымогательствах по всему миру.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает Reuters. Отмечается: по подсчетам Федерального бюро расследований (ФБР), более 1 000 жертв Conti заплатили в общей сложности свыше 150 млн долларов – в виде платежей по кибератаке по применению вируса-вымогателя.

"Предложением такого вознаграждения Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите потенциальных жертв программ-вымогателей во всем мире от эксплуатации киберпреступников", – сказал Прайс.

Видео дня

Вознаграждение состоит из 2 частей. В частности:

10 млн долларов – за идентификацию или местонахождение лидеров группы;

5 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту любого вступившего в сговор с Conti.

"В прошлом году ФБР заявило, что Conti ответственна за атаки по 16 медицинским сетям и сетям быстрого реагирования в Соединенных Штатах. Также группу обвиняют в нападении в апреле на налоговые и таможенные платформы Коста-Рики, что повлияло на внешнюю торговлю центральноамериканской страны", – отметили в издании.

Российские хакеры атаковали Украину 240 раз с начала полномасштабной войны

В то же время, как минимум шесть разных хакерских групп, связанных с Кремлем, провели около 240 кибератак по Украине с начала полномасштабной войны. Это гораздо более широкий масштаб нападения, чем сообщалось ранее. Об этом сказано в отчете Microsoft о российских хакерских действиях, связанных с войной в Украине, сообщает CNN.

"Полный учет киберопераций показывает активное и настойчивое использование кибератак для поддержки российских военных целей", – говорится в материале.

Самыми же заметными атаками, отмечается, стали:

атака на украинскую телерадиовещательную компанию 1 марта – в тот же день, когда был нанесен ракетный удар по телебашне в Киеве;

вредоносные электронные письма, разосланные украинцам, в которых ложно утверждалось, будто бы правительство "бросает" их в условиях российской осады Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США предложили вознаграждение в размере 10 млн долл. за информацию о сотрудниках российской военной разведки, осуществляющих вредоносную деятельность против критической инфраструктуры государства. В частности, разыскиваются шесть офицеров ГРУ Генштаба ВС России.