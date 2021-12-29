США нанесли удар по планам "Газпрома": как изменится цена на газ и что ждет Украину в 2022 году

США перенаправили танкеры с газом из Азии в Европу, в результате чего стоимость голубого топлива значительно снизилась. Благодаря такому решению американцы хоть и на время, но частично освободили европейский рынок от плена "Газпрома".

Могут ли Штаты существенно повлиять на энергетический рынок и что будет с ценами на газ в 2022 году, читайте в материале OBOZREVATEL.

До завершения 2021 года российский "Газпром", согласно собственным оценкам, поставит в Европу и Турцию 183 млрд кубометров голубого топлива. А весь объем экспорта сжиженного газа (СПГ) из США – всего 9,6 млрд кубов. Но здесь стоит учитывать и другие факторы. Например тот, что РФ в структуре газового рынка Европы занимает только 46,8%, а в западноевропейские страны РФ поставляет 78% своих объемов.

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США уже повлияли на стоимость газа в Европе, но только на спотовом рынке – то есть, при условии немедленной покупки и доставки. Всего за неделю цена за тысячу кубов упала с $2200 до $1100. По данным Bloomberg, в Европу выдвинулись 20 танкеров с американским газом. Судна направлялись в Азию, но затем изменили свое направление. Одна из причин такого поворота – коммерческая. Штатам выгодно продавать там, где дороже.

Однако в этом случае нельзя исключать и политическую составляющую. США фактически проявляют энергетическую солидарность, уверен президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. В комментарии OBOZREVATEL эксперт сравнил такие действия с прорывом блокады Западного Берлина в 1948-1949 годах, когда авиацией доставляли уголь и другие товары.

"Это противовес тому гибридному газовому плену Европы, который реализовала Россия с помощью "Газпрома". Если эти поставки будут продолжены, "Газпром" не сможет делать так, как это делал в течение последних трех месяцев. Роль играют не только объемы, они должны влиять не на весь рынок ЕС, а только на его спотовую часть", – считает Гончар.

Еще десять лет назад Россия в структуре газового импорта ЕС занимала всего треть. Сейчас эта цифра стремительна движется к половине. И если один игрок на рынке контролирует почти 50% процентов, он фактически может диктовать правила игры.

Россияне с помощью высокопоставленных союзников в ЕС договорились и смогли построить "Северный поток-2" (однако его до сих пор не запустили и не сертифицировали). К примеру, бывший канцлер Германии Герхард Шредер в 2005 году стал председателем комитета акционеров Nord Stream AG (компании-оператора проекта "Северный поток-2"), затем его назначили председателем совета директоров "Роснефти".

Теперь несколько важных цифр:

"Газпром" осенью сократил поставки газа в Европу на четверть;

Россия заполнила свои газохранилища, но отказывается от дополнительного транзита в страны Европы;

Кремль использует газ в качестве поощрения или наказания. К примеру, для Беларуси поставки выросли на 10%, а цена составила $128,5 за тысячу кубометров.

Европейцы фактически сами загнали себя в ловушку: позволили "Газпрому" нарастить поставки, не допускать на рынок другие компании и не стали заботиться о том, чтобы диверсифицировать (разделить) риски.

Инвестиционный банкир Павел Присяжнюк прогнозирует, что к лету цена на газ в Европе снизится с $1100 до $600 за тысячу кубометров. При этом он отмечает: "К таким ценам, которые были в начале лета 2021 года, $300-400 за тысячу кубометров, мы не вернемся".

Гончар озвучивает менее оптимистичный сценарий. По его оценкам, стоимость голубого топлива не будет опускаться ниже "высоких" отметок в $700-1000 за тысячу кубометров. "Это будет зависеть не только от действия коммерческих факторов, а и от того, продемонстрирует ли нужный уровень сопротивления Еврокомиссия", – добавляет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" .

А "Газпром" тем временем озвучивает "сладкие" обещания: предложить низкие цены на голубое топливо, но только если ЕС согласится перейти на долгосрочные контракты. Это позволит россиянам стабильно поставлять газ в Европу и добиться ее долгосрочной зависимости.

Кроме того, РФ интересуют сертификация и запуск "Северного потока-2", а также изменения европейского законодательства. В частности, россиян не устраивает требование, согласно которому 50% мощности газопровода должны бронировать для третьих компаний (такую норму создали для сохранения конкуренции).

"Может быть и другая ситуация. Энергетические рынки взаимосвязаны. Если произойдет ограничение глобальной мобильности, коронавирус и снижение деловой активности, упадет потребление энергоресурсов. Маятник шатнется в другую сторону", – отмечает эксперт.

Единственный выход – сокращать объемы потребления и наращивать собственную добычу. В Украине правительство обеспечило поставки относительно дешевого голубого топлива только для населения. А вот бизнес фактически остался один на один с рынком.

И это уже имеет свои последствия. Страдают аграрии (растет стоимость сушки на элеваторах, дорожают одобрения). Кроме того, увеличивается себестоимость производства молочных продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Ряд ассоциаций уже сообщил о том, что в такой ситуации некоторым предприятиям придется закрываться. К примеру, "Укркондпром" сообщила: члены их ассоциации уже сообщили о планах полного или частичного закрытия производств. В такой ситуации украинцам стоит готовиться к росту цен, а предприятиям искать способы модернизировать производства и максимально сократить потребление газа.

Рынок газа за последние годы показывал как резкое падение, так и рекордный рост. Фаза снижения стоимости голубого топлива еще наступит, остается лишь вопрос, когда именно это произойдет.