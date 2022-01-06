США и погода закончили газовый плен России: сколько теперь будет стоить газ в Европе

В январе 2022-го стоимость тысячи кубометров газа снизилась с более 2 тыс. до 1 тыс. долларов. Это произошло из-за потепления в Европе, а также поставок сжиженного газа из США. Однако рассчитывать на значительное снижение цены и в будущем не стоит.

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, ситуация будет зависеть от погодных условий зависит как нагрузка на энергосистему, так и выработок восстанавливаемых источников энергии, в частности работа ветровых электростанций (которые балансируют газовой генерацией).

Что касается импорта, то мы видим, как российская сторона продолжает политику "закручивания вентилей": выполняют долгосрочные контракты, но отказываются покрывать текущие потребности рынка. Это также давит на цену, но в то же время начинает привлекать на рынок других поставщиков.

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"Рынок реагирует повышением цен, на это реагируют другие поставщики, для которых поставки стают более выгодными, в частности речь идет о поставщиках сжиженного газа. – рассказывает Ницович. – Здесь уже работает механизм конкуренции. Чем больше газа будет поступать на рынок, тем более стабильными будут цены. Сейчас мы наблюдаем что много партий сжиженного газа направляются в Европу, потому январь выглядит более ли менее оптимистическим. Прыжки цен, очевидно будут, продиктованы спросом и погодой, но надеюсь, что импорт сжиженного газа позволит балансировать этот вопрос".

В то же время, по словам Ницовича, в конце отопительного сезона будет достаточно существенное исчерпание запасов в хранилищах и в Украине, и в Европе. Потому спрос на газ будет сохраняться, значит и цены не упадут:

"Цены отражают ситуацию на рынке. – говорит эксперт. – Мы наверняка не вернемся в ситуацию 2020-го. Это уникальный год с точки зрения цен и доступности газа, как ресурса".

Напомним, в последние дни цены на газ в Европе обвалились на фоне улучшения погодных условий и поставок сжиженного газа из США.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что ключевым фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в текущем году, станет размер ущерба, который государство получит в первом квартале. По его словам, есть два возможных варианта развития событий. При более пессимистичном Украина может остаться без транзита российского газа, а "Газпром" расторгнет контракт.