США обвалили мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 8 апреля, резко упали на фоне информации о значительном росте запасов бензина в США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 62,74 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Стоимость фьючерсов Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,8% – до 59,14 доллара за баррель

Стоимость фьючерсов WTI ICE Futures

Цены на нефть упали после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США. Это вызвало опасения по поводу ослабления спроса на нефть у крупнейшего в мире потребителя этого ресурса. Об этом пишет Reuters.

В частности, Министерство энергетики США заявило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей – до 502 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей – до 230 млн баррелей, поскольку нефтепереработчики увеличили производство перед летним сезоном.

Как сообщал OBOZREVATEL: