США обвалили мировые цены на нефть
Цены на нефть эталонных марок в четверг, 8 апреля, резко упали на фоне информации о значительном росте запасов бензина в США.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 62,74 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,8% – до 59,14 доллара за баррель
Цены на нефть упали после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США. Это вызвало опасения по поводу ослабления спроса на нефть у крупнейшего в мире потребителя этого ресурса. Об этом пишет Reuters.
В частности, Министерство энергетики США заявило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей – до 502 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей – до 230 млн баррелей, поскольку нефтепереработчики увеличили производство перед летним сезоном.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.
В конце марта цены на нефть эталонных марок резко упали на фоне информации о разблокировке Суэцкого канала из-за застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given.
Блокада Суэцкого канала из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given обошлась в 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал.