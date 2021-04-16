США и Китай взвинтили мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 16 апреля, выросли на фоне информации о восстановление экономики Китая и США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,40 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Стоимость фьючерсов Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 63,74 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI ICE Futures

Цены на сырье готовятся показать рост более чем на 6% за неделю благодаря улучшению прогноза спроса на нефть. При этом сильное восстановление экономики Китая и США нивелировало опасения относительно новых всплесков эпидемии коронавируса.

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