США і Китай накрутили світові ціни на нафту
Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 16 квітня, зросли на тлі інформації про відновлення економіки Китаю і США.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,40 долара за барель, що на 0,5% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,3% – до 63,74 долара за барель.
Ціни на сировину готуються показати зростання більш ніж на 6% за тиждень завдяки поліпшенню прогнозу попиту на нафту. При цьому сильне відновлення економіки Китаю та США нівелювало побоювання щодо нових сплесків епідемії коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2021 році нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. і 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.
Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.
Наприкінці березня ціни на нафту еталонних марок різко впали на тлі інформації про розблокування Суецького каналу через вантажний контейнеровоз Ever Given, який там застряг.
Блокада Суецького каналу через контейнеровоз Ever Given обійшлася у 10 мільярдів доларів на добу. Щонайменше семеро танкерів, що перевозять 6,3 млн барелів нафти на понад 400 млн доларів, не могли пройти через канал.