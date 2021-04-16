США і Китай накрутили світові ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 16 квітня, зросли на тлі інформації про відновлення економіки Китаю і США.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,40 долара за барель, що на 0,5% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Вартість ф'ючерсів Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,3% – до 63,74 долара за барель.

Вартість ф'ючерсів WTI ICE Futures

Ціни на сировину готуються показати зростання більш ніж на 6% за тиждень завдяки поліпшенню прогнозу попиту на нафту. При цьому сильне відновлення економіки Китаю та США нівелювало побоювання щодо нових сплесків епідемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2021 році нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. і 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.

Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.