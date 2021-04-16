США и Китай взвинтили мировые цены на нефть
Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 16 апреля, выросли на фоне информации о восстановление экономики Китая и США.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,40 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 63,74 доллара за баррель.
Цены на сырье готовятся показать рост более чем на 6% за неделю благодаря улучшению прогноза спроса на нефть. При этом сильное восстановление экономики Китая и США нивелировало опасения относительно новых всплесков эпидемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.
В конце марта цены на нефть эталонных марок резко упали на фоне информации о разблокировке Суэцкого канала из-за застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given.
Блокада Суэцкого канала из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given обошлась 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал.