США и Китай взвинтили мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 16 апреля, выросли на фоне информации о восстановление экономики Китая и США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,40 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 63,74 доллара за баррель.

Цены на сырье готовятся показать рост более чем на 6% за неделю благодаря улучшению прогноза спроса на нефть. При этом сильное восстановление экономики Китая и США нивелировало опасения относительно новых всплесков эпидемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.