США и Германия договорились о запуске 'Северного потока-2': о сделке объявят в ближайшие дни

Соединенные Штаты и Германия урегулировали разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Источники, знакомые с ситуацией, отметили, что страны объявят о сделке в ближайшие дни.

США выражали озабоченность по поводу того, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за газ. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение предотвратит введение американских санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, и ее исполнительного директора.

Источники сообщили, что сделка будет включать обязательства обеих сторон по обеспечению увеличения инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода, по которому газ из Арктики будет доставляться в Германию по дну Балтийского моря.

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Отмечается, что старший советник госсекретаря США Дерек Чоллет встретится с высокопоставленными должностными лицами украинского правительства в Киеве во вторник и среду, чтобы подтвердить стратегическую ценность американо-украинских отношений.

Один из источников отметил, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Украина поддержала ожидаемое соглашение с Германией.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера голубого топлива. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, что газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и других стран Восточной Европы. Он отметил, что трубопровод был готов более чем на 90%, когда администрация Байдена приступила к обязанностям, и вероятность предотвратить его достройку была очень мала.