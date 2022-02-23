США готовы 'нажатием кнопки' ввести новые санкции против крупнейших банков РФ

В США готовы в любой момент ввести новые санкции против России, если ее президент Владимир Путин продолжит эскалацию. Под ограничения могут попасть крупнейшие банки.

Об этом на брифинге 23 февраля заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Он добавил, что также речь идет об ограничении российского экспорта.

"Мы готовы "нажать кнопку" и ввести санкции против двух крупнейших банков", – сказал чиновник, уточнив, что новые ограничения будут куда более жесткими, чем ранее.

Также Прайс пояснил, что США вместе с союзниками готовы ограничить экспорт из России.

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"Это лишь начало нашей реакции, если Путин будет продолжать эскалацию", – добавил представитель Госдепа.

Он напомнил, что США, а также их союзники и партнеры считают нынешние действия России "началом вторжения" в Украину.

В свою очередь американский экономист и сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам пояснил в интервью "Радио Свобода", что санкции против банков, запрет экспорта и индивидуальные ограничительные меры могут подействовать, но куда более эффективно будет ввести санкции против российского Центробанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.