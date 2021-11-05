Спонсор "Северного потока-2" засомневался, что запуск газопровода изменит цену газа в ЕС

В немецком концерне Uniper сомневаются, что газопровод "Северный поток-2" поможет кардинально изменить текущую ситуацию на рынке газа. Компания является одним из спонсоров российского проекта.

"Если он начнет функционировать, то это даст дополнительное предложение и направит рынок в нужном направлении. Но я думаю, что все еще сомнительно, сможет ли это полностью поменять картину", – заявила финансовый директор немецкого концерна Uniper Тиина Туомела. Об этом сообщает "ТАСС".

Она также добавила, что ситуация будет зависеть и от того, какая будет зима, какие в целом будут спрос и предложение. По словам Туомелы, газовый портфель немецкой компании "не связан напрямую с активностью газопровода "Северный поток-2",

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Еще в октябре генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маухбах заявлял, что не ожидает, что газопровод "Северный поток-2" поможет облегчить проблемы на глобальном газовом рынке этой зимой. По его словам, сертификация может серьезно затянуться.

"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, не сможет помочь нам этой зимой", – цитирует Маухбаха Reuters. Напомним, сейчас "Северный поток-2" проходит процесс сертификации. После того, как немецкий регулирующий орган завершит свою проверку, дело передадут для принятия решения в ЕК (Европейскую комиссию).

Тем временем европейские специалисты предупреждают о широкомасштабной атаке на регион со стороны РФ. Речь идет о резком сокращении поставок газа в Западную Европу. "Газпром", представленный как "путинский газовый гигант", также усилил гибридную атаку и на Украину.

Своими действиями Россия хочет добиться одобрения скандального "Северного потока-2", а также это является реакцией на "зеленый курс". В Польше выступили против российского газового проекта.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что транспортировку газа из России в Германию по газопроводу "Ямал – Европа" возобновили 4 ноября, спустя почти неделю после ее приостановки. Цена газа в еврорегионе практически сразу же упала ниже $900 за 1 тыс. куб. м. В то же время в "Газпроме" уверяют, что их действия на стоимость никак не влияют и их вины в случившемся энергокризисе нет.