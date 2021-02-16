'Создатель' биткоина сравнил криптовалюту с масштабной финансовой пирамидой

Австралийский предприниматель Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, сравнил криптовалюту с масштабной финансовой пирамидой.

В частности, ситуацию с биткоином сопоставили со схемой Понци Бернарда Мейдоффа на 65 млрд долларов, в результате которой пострадало до 3 миллионов человек. Владельцы биткоина в конечном итоге продадут криптовалюту и обрушат ее цену, заявил Райт в интервью The Times.

"Цена растет, потому что люди платят. Но это никогда не длится вечно. Старый добрый Чарльз Понци тоже сделал это. И мистер Мейдофф... В конце концов, люди уходят", – отметил предприниматель.

Райт также заявил, что биткоин потерпел неудачу как цифровая форма оплаты, поэтому не может рассматриваться как цифровое золото.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.