Совладелец МАУ Майберг покинул Украину на фоне угрозы вероятной российской агрессии

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Совладелец компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Арон Майберг 14 февраля вылетел из Украины на фоне предполагаемой агрессии РФ. Он был на борту регулярного рейса Киев – Тель-Авив.

Об этом сообщает издание "СтопКор" со ссылкой на свои источники. Самолет вылетел из аэропорта Борисполь в 20:00.

Следует отметить, что Майберг является гражданином Израиля, а консульство этой страны посоветовало своим гражданам покинуть территорию Украины.

Предыдущий отлет совладельца МАУ сопровождался скандалом с невыплатой заработной платы работникам компании. Тогда сотрудники обратились к журналистам и заявили, что им два месяца не платят деньги.

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Также 14 февраля стало известно, что из-за эскалации на границе Украины компания МАУ начала отправлять свои самолеты на зарубежные аэродромы под предлогом технического обслуживания или по требованию лизингодателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент МАУ Евгений Дыхне, комментируя корпоративный конфликт по поводу попытки его увольнения, заявил, что действия главы наблюдательного совета Майберга – это расшатывание устойчивости авиакомпании во время кризиса.

Конфликт внутри МАУ вышел наружу в конце ноября 2021 года. Дыхне обжаловал в суде тайное решение акционеров о своем увольнении.