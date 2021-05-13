SOCAR будет поставлять продукцию "Роснефти" в Украину: близкой к Медведчуку компании нашли замену

В Украине выбрали нового оператора "Роснефти" в Украине – фирму из группы азербайджанской госкомпании SOCAR, заявили несколько участников рынка. В самой компании от комментариев отказались.

Об этом сообщает издание encorr. Ранее топливо "Роснефти" поставляла в Украину компания Proton Energy Group S.A, которую журналисты "Схем" связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. После того, как против политика ввели санкции, Proton Energy перестала поставлять топливо.

Курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Его представители уже посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине объемы "Роснефти".

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", – сообщил один из респондентов на условиях анонимности.

По его словам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. т дизтоплива и 12 тыс. т сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

"Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов по новому контракту больше, чем ответов", – говорит крупный поставщик объемов "Роснефти".

Также остаются неизвестными обстоятельства исчезновения из цепочки поставок продукции "Роснефти" трейдера Coral Energy, который в начале апреля провел переговоры с украинскими компаниями в качестве нового оператора поставок. Учитывая азербайджанские корни Coral Energy, не исключено, что рокировка на "Сокар" была произведена на уровне руководства Азербайджана.

Как ранее писал OBOZREVATEL: