СНБО готовится ввести санкции против облгазов, под угрозой компании Фирташа – СМИ

Против облгазов из-за долга перед Оператором газотранспортной системы почти на 10 млрд гривен могут ввести санкции СНБО.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на два источника, знакомых с планами ведомства (один из окружения президента Владимира Зеленского, другой – из нефтегазовой отрасли). Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны якобы может принять уже 7 мая.

Речь идет о долге за отобранный и не оплаченный газ из ГТС в качестве производственно-технологических расходов.

Согласно внутреннему подсчету Оператора ГТС, который оказался в распоряжении издания, за 2020-й и первый квартал 2021 года облгазы якобы выкачали газа, не расплатившись, на 9,88 млрд гривен (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Наибольшие должники – облгазы, работающие под брендом Региональной газовой компании, связанной с олигархом Дмитрием Фирташем – 7,97 млрд гривен.

Большая часть долга сформировалась за первый квартал текущего года, когда в Украине действовали ограниченные цены на газ для населения – 6,99 грн за кубометр.

"Такие огромные долги облгазов создают реальную угрозу финансовой стабильности Оператора ГТС, соответственно угрозу энергетической безопасности Украины. Поэтому СНБО включилось в процесс.

К тому же, финансовая нестабильность оператора ГТС играет на руку "Газпрому", который всеми силами лоббирует "Северный поток-2"", – заявил собеседник журналистов из нефтегазовой отрасли.

По информации второго источника, СНБО рассматривает несколько вариантов возможного решения – от предупреждения до заморозки активов и национализации с последующей реприватизацией.

Таблица с долгами облгазов перед Оператором ГТС:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Антимонопольный комитет оштрафовал "Львовгаз" украинского олигарха-беглеца Фирташа на 75,6 млн гривен. Причина такого решение – злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению газа.