"Слуги" хотят заставить Google платить налоги в Украине: законопроект приняли за основу
Монобольшинство приняло за основу законопроект №4184, который обяжет Google, Facebook и другие компании платить налог на добавленную стоимость за доставку украинцам контента (музыки, аудио, текстов и т.д).
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Законопроект поддержали 286 народных избранников. Большинство голосов отдали "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименные результаты, доскрольте до конца страницы).
Цель законопроекта – увеличение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость иностранцев, предоставляющих физическим лицам электронные услуги в Украине.
Предлагается:
исключить норму, согласно которой резиденты при выплате дохода нерезидентам за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;
четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг составленных в электронной форме, датой оформления такого документа, считается дата составления такого электронного документа;
определить перечень электронных услуг;
освободить от обложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках предоставления образовательных услуг;
включить нерезидентов в перечень лиц, регистрируемых плательщиками налога на добавленную стоимость;
установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);
установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;
определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС.
Вводится налогообложение НДС следующих электронных услуг:
поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;
поставка аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх;
предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;
предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;
поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;
предоставление рекламных услуг в сети "Интернет", мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине не будут вводить дополнительный налог для компаний-гигантов вроде Facebook и Netflix, но заставят их платить налог на добавленную стоимость с тех услуг, которые они продают гражданам.
В Украине предлагают ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц, которые оказывают определенные услуги или выполняют работы самостоятельно и без регистрации ФОП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.