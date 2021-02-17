"Слуги" хотят заставить Google платить налоги в Украине: законопроект приняли за основу

Монобольшинство приняло за основу законопроект №4184, который обяжет Google, Facebook и другие компании платить налог на добавленную стоимость за доставку украинцам контента (музыки, аудио, текстов и т.д).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Законопроект поддержали 286 народных избранников. Большинство голосов отдали "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименные результаты, доскрольте до конца страницы).

Цель законопроекта – увеличение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость иностранцев, предоставляющих физическим лицам электронные услуги в Украине.

Предлагается:

исключить норму, согласно которой резиденты при выплате дохода нерезидентам за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;

четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг составленных в электронной форме, датой оформления такого документа, считается дата составления такого электронного документа;

определить перечень электронных услуг;

освободить от обложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках предоставления образовательных услуг;

включить нерезидентов в перечень лиц, регистрируемых плательщиками налога на добавленную стоимость;

установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);

установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС.

Вводится налогообложение НДС следующих электронных услуг:

поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставка аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в сети "Интернет", мобильных приложениях и других электронных ресурсах.​​​​​​

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