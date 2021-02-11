Гетманцев прокомментировал "новый" налог: кого заставят заплатить

Украина не будет вводить дополнительный налог для техногигантов, которые не являются резидентами, вроде Facebook и Netflix, а лишь заставит их платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает hromadske. Нардеп пояснил, что НДС (Налог на добавленную стоимость) должны платить все, однако пока в законодательстве нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность".

Поэтому в новом законопроекте прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" уплачивать налог. "Ситуация, которая есть –наши рекламисты должны платить НДС, а крупные гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог", – отметил Гетманцев.

Речь идет о том налоге, который есть сейчас, а новый закон должен ввести облегченный механизм его уплаты. Возникает вопрос, не переведут ли компании-гиганты вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на своих пользователей. "Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого переводится это зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке – то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не имеет спроса, я беру этот налог на себя, если имеет – я перевожу на потребителя", – сказал нардеп.

Сам Гетманцев предполагает, что какие-то услуги все-таки подорожают из-за налога. "Но точно можно утверждать, что если облагается налогом хлеб, колбаса и молоко – товары первой необходимости, то налогом должны облагаться услуги, которые не являются предметом первой необходимости. Тем более не должна создаваться ситуация разного уровня налогообложения в пределах одной юрисдикции", –подытожил депутат.

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