'Слуга' Семинский призвал возобновить прямые закупки газа в России. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский считает, что Украине следует возобновить поставки российского газа. По его мнению, наша стране "не вытянет" без этого.

Такое заявление нардеп, который также является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сделал в эфире телеканала "Наш". Он предлагает организовать группу переговорщиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не вытянем без российского газа", – сказал Семинский.

По словам нардепа, баланс потребления газа в Украине – 33 миллиардов кубометров, а своя добыча составляет 20 миллиардов.

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Он считает, что покупать газ у российского "Газпрома" можно "по открытой цене", "а не через офшоры".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе транзит российского газа через Украину сократился до 52,5 миллионов кубометров, что является рекордным показателем за почти два года. На фоне этого в Европе цена снова превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.