Сколько ракет выпустила Россия по украинской энергетике: в "Укрэнерго" озвучили цифры

По подсчетам "Укрэнерго", РФ выпустила более тысячи ракет и дронов по энергосистеме Украины. Из них более 200 достигли цели. Несмотря на это, энергосистеме все же удалось устоять – во многом благодаря уже имеющимся запасам оборудования.

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Об этом этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в проекте "Орестократия" шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Кудрицкий уточнил, что одна ракета несет боевую часть от 200 до 1000 килограммов тротилового эквивалента.

"Долетело, по нашим грубым подсчетам, более 200. Конечно, объектов в энергосистеме гораздо меньше... Как следствие, в Украине нет ни одной большой тепловой или гидроэлектростанции, или большой теплоэлектроцентрали, которая не была бы повреждена или уничтожена врагом. Очень много магистральных подстанций, критически важных узловых, которые повреждены. И повреждены не один раз – туда могло быть 3, 5, 10 прилетов, и даже было 20 в один объект", – рассказал Кудрицкий.

При такой плотности обстрелов энергосистеме удалось устоять во многом за счет старых запасов оборудования. Таких запасов, как выяснилось, нет практически ни в одной стране мира.

"Когда начали уничтожать наши подстанции, мы начали искать оборудование по всему миру и оказалось, что запасов ни у кого нет. Запас специфического оборудования был только у нас... Мы до сих пор используем этот запас, чтобы восстанавливать объекты после прилетов", – поделился Кудрицкий.

По его словам, важную роль сыграла и организация работы энергетики в целом. Дело в том, что в развитых странах системные операторы (такие как "Укрэнерго") обычно не занимаются ремонтами сами, а заказывают эту услугу у частных компаний.

"Они (операторы. – Ред.) держат очень мало людей внутри компании. У нас же работает 7 тысяч человек – это много как для оператора магистральных сетей. Чтобы вы понималиЮ в австрийском операторе их 300-400. В нашей ситуации, в условиях войны, это абсолютно выигрышная история. Потому что в первый месяц вторжения мы бы не смогли мобилизовать подрядчиков вообще, их просто не было. Мы могли полагаться только на собственные силы, и сейчас мы производим беспрецедентный объем ремонтов", – рассказал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будет проведение ремонтов.

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