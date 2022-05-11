Сколько платят беженцам, которые нашли работу в Польше: озвучен размер зарплат

В Польше украинские беженцы (чаще всего женщины) без знания языка и особых навыков получают от 23,1 до 24,5 тыс. грн. Чаще всего вакансии предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и логистических складах.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal. В мае и до конца ноября на польском рынке труда наблюдается "высокий сезон". Количество вакансий в этот период для женщин может увеличиться на 50-60%.

На рыбзаводах и мясокомбинатах (разбор мясной и рыбной продукции) украинкам платят 23,1 тыс. грн в месяц. "Работа в логистике и e-commerce также востребована среди украинских женщин, которые не знают языка и не имеют опыта. На комплектации заказов и товаров в месяц можно заработать 3200 злотых в месяц (21,7 тыс. грн)", – отмечают аналитики.

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В туристический сезон больше предложений появляется в сфере HORECA (гостиницах и ресторанах). Для горничных и помощниц на кухне предлагают зарплату в 3500-3600 злотых (23,8-24,5 тыс. грн). В 2022 году минимальная зарплата в Польше составляет около 2363.57 злотых (16 тыс. грн).

Отметим, в Польше нашли работу уже около 100 тыс. беженцев из Украины. Это каждый четвертый желающий. Зарплата для украинок без особых навыков и знания польского языка может варьироваться от 20 до 40 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказывает: произошел перекос на рынке труда. Традиционно из Украины приезжали заробитчане-мужчины, теперь же они не могут покинуть страну. В первую очередь украинцы претендовали на работу, не требующую знания языка и нострификации диплома, а это физическая работа.