Какую работу предлагают украинцам в Польше: "В Днепре зарабатывала в разы больше"

В Польше нашли работу уже около 100 тыс. беженцев из Украины. Это каждый четвертый желающий. Зарплата для украинок без особых навыков и знания польского языка может варьироваться от 20 до 40 тыс. грн. О том, какую работу находят вынужденные переселенцы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фотограф Марина из Днепра уехала в Польшу в первые дни полномасштабной войны. Дома девушка снимала свадьбы и семейные фотосессии, а теперь – упаковывает печенье в коробки в польском городе Радзынь-Подляски.

"Я сразу начала искать работу, переехала с подругой. Мама должна была ко мне присоединиться позже, у нее еще оставались дела. Но так и не переехала. Уговариваю до сих пор. Решила сама искать работу, нашла только в 70 км от того города, где была, пришлось сменить место жительства", – рассказывает девушка.

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С документами ей помогли украинцы, которые уже работали на заводе. По ее словам, с трудоустройством особых проблем не возникло. Однако работать приходится по 12-16 часов в сутки.

"Говорили, что работа не тяжелая. Но тут за тобой следят, нужно постоянно работать. 16 часов – это очень сложно. В первые дни я вообще утром думала, что не смогу встать. Болели и спина, и руки, и почему-то щиколотки и большие пальцы на ногах", – жалуется Марина.

За час работы девушка получает 15 злотых. Еще около 550 злотых в месяц отдает за койко-место, предоставленное работодателем. В целом за работу по 12-16 часов в сутки с двумя выходными (по желанию можно работать и по субботам) Марина получает около 4,3 тыс. злотых (с учетом того, что стоимость жилья вычитают из зарплаты). Это около 22 тыс. грн.

"Возможно, сейчас 22 тыс. грн – это очень хорошая зарплата для Украины. Если бы сейчас было мирное время, я бы дома спокойно зарабатывала в два раза больше. Я за час съемки свадьбы брала 1500 грн, и у меня были одни из самых низких цен. Хорошие фотографы брали и 3000 грн. Конечно, потом еще нужно потратить три-четыре дня на обработку фотографий, но эту работу я любила, летом зарабатывала и 70 тыс. грн, когда сезон начинался", – вспоминает девушка.

В зависимости от работы и количества рабочих часов, украинцы в Польше без особых навыков и знания языка могут претендовать на зарплату в размере от 20 до 40 тыс. грн.

Заработанные деньги украинка откладывает: часть отправляет родственникам, оставшимся без работы. За два месяца Марина похудела на 8 кг и сейчас единственное, о чем она мечтает, – вернуться домой. "Мне абсолютно не страшно возвращаться. Когда уезжала, была паника. Сейчас все знают, что Украина уже победила, осталось только добиться, чтобы это признал и тот карлик кремлевский. Я не еду домой только потому, что не знаю, чем мне там заниматься. Сейчас фотограф дома не нужен, а на завод в Днепре, как здесь, меня не возьмут", – говорит Марина.

Таких украинцев в Польше – как минимум 100 тыс. человек. Всего пытаются найти работу 400 тыс. украинских беженцев, но повезло далеко не всем. В первое время найти работу было легко, а сейчас, когда беженцев стало слишком много, практически все вакансии для женщин без знания польского языка и особых навыков заняты.

"Мужчинам вообще легко найти работу, но наши мужчины сейчас воюют, а мы работаем. Я просто жду окончания войны, приеду с заработанными деньгами и буду уже работать кем угодно, может, буду обои клеить, у меня хорошо, ровненько получается", – говорит украинка.

С том, что мужчинам найти работу в Польше сейчас значительно легче, соглашаются и эксперты.

Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказывает: произошел перекос на рынке труда. Традиционно из Украины приезжали заробитчане-мужчины, теперь же они не могут покинуть страну. В первую очередь украинцы претендовали на работу, не требующую знания языка и нострификации диплома, а это физическая работа.

Украинки даже при желании не могут работать на складах и переносить тяжести, работать на стройках, грузить товары, выполнять тяжелую работу на заводах и фабриках. Поэтому "адаптировать" мужские вакансии чаще всего просто невозможно.

Большая часть украинцев продолжает надеяться на скорое возвращение домой. Однако многое будет зависеть от того, как долго продлится война, уверена демограф Людмила Слюсар. И чем дольше украинцы остаются за границей, тем меньше шансов на их возвращение. Постепенно беженцы налаживают свой быт: некоторые самостоятельно арендуют жилье, знакомятся с украинской диаспорой, находят работу и изучают язык.

Сейчас ни один эксперт не может точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация. Более того, также известно, что любая война заканчивается плачевным экономическим положением участвующих в ней стран. Поэтому важную роль будет играть и ситуация внутри Украины. Если западные партнеры выделят многомиллиардные гранты и оплатят работу по восстановлению инфраструктуры, помогут запустить экономику, появятся высокооплачиваемые рабочие места и начнется естественная миграция.

Украинцы, которые смогут дома зарабатывать не меньше, чем, предположим, в Польше или Литве, будут иметь больше стимулов для возвращения. Есть и часть беженцев (в первую очередь это женщины с детьми), которые не стремятся найти заработок в новой стране, а дома их ждут мужья и пожилые родители.