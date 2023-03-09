В Украине закрываются банки: какие, почему и с какими безопасно 

В Украине с начала 2023-го закрылось уже два банка. Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, несмотря на полномасштабную войну и проблемы с экономикой. По разным оценкам под угрозой закрытия находится еще около десяти банков. О том, почему и какие банки могут закрыться и чего ждать, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Сколько банков может закрыться в 2023-м и кто под угрозой

В условиях полномасштабной войны закрылось всего пять банков. И большинство из них – принадлежало россиянам. Василий Фурман, член Совета НБУ, во время круглого стола "Год войны. Как изменилась банковская система" признался: хотя Нацбанк еще до полномасштабной войны готовил "план Б", сам он не верил в такой сценарий.

"Банковская система побеждает врага. Надежная финансовая оборона очень важная. То, как работают банки, очень много разных стран будет изучать нашего опыта. Такого успешного опыта нигде не было. Это заслуга и банкиров, и НБУ, и тех реформ, которые проводили 8 лет до полномасштабной войны. За несколько дней до войны мы советовались, что делать, когда будет большая война. Я не верил, что такое будет. Но такой план должен был быть. Первые постановления, которые ввели ограничения, они были приняты до 9 часов утра", – рассказывает Фурман.

Вероятно, самый сложный год в своей истории украинские банки прошли достаточно успешно. 46 банков оказались прибыльными, а размер этой прибыли составил 24,7 млрд грн (в 2021-м было 67 млрд грн). В 2023-м НБУ уже успел закрыть два банка: "Айбокс Банк" и "Банк Форвард". Вероятно, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.

В Нацбанке очень дипломатично поясняют: некоторые банки работают с "нежизнеспособной" моделью. Речь идет не о неэффективном менеджменте или плохих продуктах, эти банки зарабатывают на теневом рынке, занимаются отмыванием средств. К примеру, в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики неофициально рассказали: временная следственная комиссия в парламенте обнаружила как минимум 9 банков, которые помогали уклоняться от налогов игорному бизнесу.

Названия этих банков стали известны OBOZREVATEL, однако без официального заявления правоохранителей и фактов, которые подтверждают такие злоупотребления, эту информацию мы не станем публиковать.

В 2014-м в Украине работали 180 банков, а по состоянию на февраль 2023-го – осталось всего 67. Ежегодно (прошлый год стал исключением) Нацбанк проводит стрес-тестирование. Он разрабатывает "шоковый сценарий" и моделирует ситуацию: сможет ли банк пережить такую ситуацию. Чаще всего по итогам такого тестирования часть банков получают от регулятора рекомендацию увеличить свой капитал. В прошлом году самый смелый шоковый сценарий реализовался. И те банки, которые пережили такие условия, только этим фактом доказали свою состоятельность.

Вероятно, в 2023-м НБУ снова проведет стресс-тестирование. И затем возникнет вопрос: найдут ли банки средства для своей докапитализации. Есть среди банков как минимум один сильный игрок с высокой ликвидностью, который также находится как минимум под угрозой национализации. Речь идет о "Сенс Банке" (принадлежит российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману, оба уехали из РФ).

По закону "Сенс Банк" закрыть нельзя. Если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Вот только банк успешно продолжает работу. Последние несколько дней ходят слухи о том, что специально для "Сенс Банка" могут изменить процедуру: разрешат национализировать банк по той причине, что его собственники находятся под санкциями. Однако для такого решение необходимо будет принять соответствующий законопроект. В любом случае банк продолжит стабильно работать (либо в частным руках, либо в государственной собственности).

А целый ряд небольших банков рискует закрыться или из-за невозможности докапитализироваться, или же в результате найденных Нацбанком нарушений.

Две главные проблемы банков: война и должники

"Проблема: плохие кредиты и необходимость формирования резервов", – уверена исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. За время полномасштабной войны количество тех кредитов, которые банкам вероятно не удастся вернуть, увеличилось на 8 п.п. до 38%. И эти оценки еще достаточно позитивные.

Чем дольше идет война, тем сложнее банкам будет удерживать свой портфель. Больше трети украинцев не возвращают кредиты, а банки вместо кредитования начали активно инвестировать в ОВДП.

Еще одна важная проблема: банки не могут разрабатывать стратегию на несколько лет, ситуация постоянно меняется. Банкиры каждый свой день начинают военными сводками, также его и заканчивают. И сейчас успехи ВСУ влияют на финансовый сектор сильнее, чем решения НБУ.

"Стратегия не работает в банковской системе. Не знаю, как делать стратегию на 2-3 месяца, а у нас каждый день происходят изменения. В 2022 году у нас главный вопрос – оперативно влиять на внешние риски. Первое – когда началась война – как обеспечить функционирования банка. Все помнят, как переезжали коллективы, серверы. У нас были очень плохие прогнозы по балансам, по ликвидности, по прибыльности", – рассказал во время круглого стола глава правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

НБУ сразу же после начала полномасштабной войны разрешил финансовым учреждениям использовать облачные технологии. Все, что находится на земле, хранится в офисах, может быть уничтожено российской ракетой.

Главная тенденция – масштабное закрытие отделений. За 2022-й закрылось каждое пятое отделение. Банки уходят в онлайн. Так было и до полномасштабной войны, но сейчас процесс значительно ускорился. Вместе с тем больше двух тысяч отделений оборудовали генераторами и альтернативной связью.

Фонд гарантирования вкладов на время военного положения на 100% гарантируют возвращения вкладов в том случае, если банк закроется. Несмотря на полномасштабную войну, банковская система продолжает работать и даже приносить прибыль.