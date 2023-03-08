IBOX не работает: где теперь пополнить карточку Monobank без комиссии

Украинцы больше не могут пополнять карточки Monobank без комиссии в сети терминалов IBOX, т.к. последние временно остановили работу. В связи с этим "Моно" договорился о бесплатном пополнении карт с другими сетями – EasyPay и City24.

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Также без процентов можно положить деньги на карту "Моно" в кассах банков Универсал Банк, А-Банк и Укргазбанк. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

В приложении "Монобанка" 8 марта начали обновляться карты с точками пополнения. На них уже появились терминалы сети City24, добавление EasyPay находится в процессе.

По словам банкира, сети терминалов EasyPay и City24 насчитывают более 20 тыс. точек. также Гороховский уточнил, что через IBOX владельцы карточек Monobank ежемесячно вносили 12-15 млрд грн.

Как еще можно пополнить Монобанк

В банкоматах, например, ПриватБанка и "Ощада", но с суммы будет взиматься комиссия 1-2% .

. Через онлайн-банкинги: сначала можно пополнить карту другого банка наличными, а затем перевести деньги на "Моно". Комиссия составит от 0,5% .

. В кассах любого банка – комиссия от 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть IBOX перестала работать 7 марта. Это произошло после решения Национального банка Украины отозвать лицензию и ликвидировать Айбокс Банк.

Тем не менее, работу терминалов IBOX обещают возобновить за несколько дней. Дело в том, что оператору сети терминалов IBOX (ООО "Метапей") требуется время для заключения нового соглашения с банком-партнером вместо Айбокс Банка.

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