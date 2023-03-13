Ситуация с дефицитом горючего изменилась, цены на него пересчитали – Институт потребительских экспертиз
В Украине исчез дефицит горючего – более того, наметился стойкий тренд по его удешевлению. В частности, с начала года бензин потерял около 10% стоимости.
Об этом сообщили в Институте потребительских экспертиз. Там отметили: в настоящее время на рынке горючего проявились две важные тенденции. Так:
- из-за доступности ресурса возобновили торговлю одиночные АЗС в небольших городах и поселках;
- из-за действий агрессора в Украине прекратила работу существенная часть так называемых мини-НПЗ.
"Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить фамилию "самовары". Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим", – объяснили специалисты.
Они отметили: в настоящее время "бодяжат" бензин А-95 лишь несколько сетей, среди которых – ANP и "Авиас". Впрочем, отметили там, обозначенные сети "в последнее время в принципе лихорадит, так что результаты трудно назвать неожиданными".
Также, по данным экспертов, не соответствует нормам профильного ГОСТа горючее еще в трех в сетях. Это:
- 24/7 в Днепропетровской области, в одной из проб горючего которой "октановое число было намного ниже необходимого".
"Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях", – объяснили эксперты.
- KRAFT – в бензине которой было обнаружено превышение содержания серы в 35 раз.
"352 мг/кг при норме не более 10", – рассказали в Институте.
- DNIPRO OIL GROUP – в бензине которой было обнаружено "заоблачное" превышение содержания серы в 70 раз.
Сколько стоит заправиться 13 марта
По данным "Все АЗС", 13 марта литр бензина А-95 в Украине в среднем стоит 47,99 грн. Таким образом, чтобы заправить 50-литровый бак, выложить нужно в среднем около 2 399 грн.
Дороже всего ресурс стоит в Херсонской и Луганской областях – 51 грн/л. Заправить полный бак здесь, соответственно, стоит 2 550 грн.
Также среди лидеров Черниговская область – 50 грн/л, 2 500 грн/бак. А кроме того, Сумская и Донецкая – 49,5 грн/л, 2 475 грн/бак.
Дешевле всего – в ряде областей, где литр бензина стоит 47 грн, а бак – 2 350 грн. Это:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Житомирская;
- Львовская;
- Ривненская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая.
Дизель 13 марта в Украине, по данным аналитиков, в среднем продают по 50,25 грн/литр. Таким образом, чтобы заправить 50-литровый бак, заплатить нужно в среднем около 2 512 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Луганской и Херсонской областях – 55 грн/л. Полный бак здесь обойдется в 2 750 грн.
В Донецкой и Черниговской областях ресурс продают по 54 грн/л. Заправить полный бак здесь, соответственно, стоит 2 700 грн.
Самык низкие цены зафиксированы в Днепропетровской и Черкасской областях – 48,25 грн/л, 1 412 грн/бак. А также в:
- Закарпатской области – 48,3 грн/л, 2 415 грн/бак;
- Львовской – 48,4 грн/л, 2 420 грн/бак.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цена горючего за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов автотоплива страны огромны, но потребление находится на достаточно низком уровне.
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