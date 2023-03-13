Ситуация с дефицитом горючего изменилась, цены на него пересчитали – Институт потребительских экспертиз

В Украине исчез дефицит горючего – более того, наметился стойкий тренд по его удешевлению. В частности, с начала года бензин потерял около 10% стоимости.

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Об этом сообщили в Институте потребительских экспертиз. Там отметили: в настоящее время на рынке горючего проявились две важные тенденции. Так:

из-за доступности ресурса возобновили торговлю одиночные АЗС в небольших городах и поселках;

из-за действий агрессора в Украине прекратила работу существенная часть так называемых мини-НПЗ.

"Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить фамилию "самовары". Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим", – объяснили специалисты.

Они отметили: в настоящее время "бодяжат" бензин А-95 лишь несколько сетей, среди которых – ANP и "Авиас". Впрочем, отметили там, обозначенные сети "в последнее время в принципе лихорадит, так что результаты трудно назвать неожиданными".

Также, по данным экспертов, не соответствует нормам профильного ГОСТа горючее еще в трех в сетях. Это:

24/7 в Днепропетровской области, в одной из проб горючего которой "октановое число было намного ниже необходимого".

"Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях", – объяснили эксперты.

KRAFT – в бензине которой было обнаружено превышение содержания серы в 35 раз.

"352 мг/кг при норме не более 10", – рассказали в Институте.

DNIPRO OIL GROUP – в бензине которой было обнаружено "заоблачное" превышение содержания серы в 70 раз.

Сколько стоит заправиться 13 марта

По данным "Все АЗС", 13 марта литр бензина А-95 в Украине в среднем стоит 47,99 грн. Таким образом, чтобы заправить 50-литровый бак, выложить нужно в среднем около 2 399 грн.

Дороже всего ресурс стоит в Херсонской и Луганской областях – 51 грн/л. Заправить полный бак здесь, соответственно, стоит 2 550 грн.

Также среди лидеров Черниговская область – 50 грн/л, 2 500 грн/бак. А кроме того, Сумская и Донецкая – 49,5 грн/л, 2 475 грн/бак.

Дешевле всего – в ряде областей, где литр бензина стоит 47 грн, а бак – 2 350 грн. Это:

Волынская;

Днепропетровская;

Житомирская;

Львовская;

Ривненская;

Тернопольская;

Хмельницкая.

Дизель 13 марта в Украине, по данным аналитиков, в среднем продают по 50,25 грн/литр. Таким образом, чтобы заправить 50-литровый бак, заплатить нужно в среднем около 2 512 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Луганской и Херсонской областях – 55 грн/л. Полный бак здесь обойдется в 2 750 грн.

В Донецкой и Черниговской областях ресурс продают по 54 грн/л. Заправить полный бак здесь, соответственно, стоит 2 700 грн.

Самык низкие цены зафиксированы в Днепропетровской и Черкасской областях – 48,25 грн/л, 1 412 грн/бак. А также в:

Закарпатской области – 48,3 грн/л, 2 415 грн/бак;

Львовской – 48,4 грн/л, 2 420 грн/бак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цена горючего за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов автотоплива страны огромны, но потребление находится на достаточно низком уровне.

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