Ситуация на рынке труда в Украине кардинально изменилась: что с зарплатами и вакансиями

В Украине рынок труда восстановился на 66% по сравнению с уровнем до 24 февраля 2022-го. При этом средняя зарплата в феврале 2023-го впервые выросла (с 15 тыс. до 16 тыс. грн).

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Об этом 24 каналу рассказал представитель крупного кадрового портала Максим Пилипенко. По его словам, количество вакансий постепенно увеличивается. Первый рекорд роста количества вакансий был установлен в январе 2023 года, а дальше начался постоянный рост.

"Работы становится больше, конкуренция среди соискателей постепенно снижается, и есть возможность находить работу и трудоустраиваться", – отметил Пилипенко. Эксперт отметил, что с начала полномасштабного вторжения и в течение всего 2022 года средний уровень зарплат держался на уровне 15 тысяч гривен в месяц, а в феврале 2023 был замечен сдвиг и уровень средней зарплаты поднялся до 16 тысяч гривен.

"Рынок стабилизируется, бизнесы приспособились к имеющимся условиям. Соискатели и сотрудники также приспособились. Все ждали этого роста зарплат и сейчас оно произошло, мы видим, что происходит с ценами и работодатели также это понимают и поэтому пересмотрели зарплаты", – сказал Пилипенко.

Пилипенко рассказал, что в феврале 2022 года количество вакансий было на уровне 100 тысяч, но после полномасштабного вторжения этот показатель резко обвалился до 6 тысяч по Украине, то есть в 15 раз. В течение года рынок труда постепенно восстанавливался и достиг отметки в 66 тысяч вакансий.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине после крупнейшего кризиса на рынке труда, вызванного полномасштабным вторжением РФ, уже восстановилось 66% рынка. Лучше всего ситуация стабилизировалась в западной и центральной частях страны.

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