В Украине восстановилось уже 60% рынка труда: в каких областях больше всего предложений по работе

В Украине после крупнейшего кризиса на рынке труда, вызванного полномасштабным вторжением РФ, уже восстановилось 67% рынка. Больше всего ситуация стабилизировалась в западной и центральной частях страны.

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В некоторых областях вакансий стало даже больше, чем до кризиса. Среди таких, например, Закарпатская (+150%), Хмельницкая (+108%), Черновицкая (+111%), Львовская и Ивано-Франковская (обе – +108%). Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

Несколько хуже ситуация в Центральной Украине. Так, в Черкасской области восстановление составило 76%, в Кировоградской – 77%, а в Полтавской – 70%. В Киевской – лишь 46%, а в Черниговской – 56%.

Худшая ситуация на Юге и Востоке Украины. В Одесской области восстановилось 53% рынка, в Днепропетровской – 57%, а в деоккупированной части Херсона – 12%.

Как отмечается, в начале полномасштабной войны количество предложений работы в Украине обрушилось более чем в 15 раз – со 100 тыс. до 6 тыс. вакансий. Спрос соискателей на работу вырос в 5 раз – на одно рабочее место претендовало более 100 граждан, а по некоторым вакансиям доходило и до нескольких сотен.

Активное обновление рынка труда началось еще летом 2022-го. В июне количество вакансий выросло с 21 226 до 35 509 – на 67%, если сравнить с маем, и достигло пика уже в октябре – 56 719 вакансий. При этом новый рекорд был зафиксирован уже в январе 2023 года и побит в феврале – более 60 тыс. вакансий (60% от довоенного уровня).

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