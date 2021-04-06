Siemens поставил в Крым насосы для воды в обход санкций – СМИ

Роман Груша Рынки и компании 13:56, 6.04.2021 Обновлено: 14:18, 6.04.2021

В Крыму Бештерек-Зуйское месторождение воды, водовод из которого запустили в Симферополь, оборудовано насосами производства немецкой корпорации Siemens.

"Можно было ожидать использования качественных насосов, и, к сожалению, мы видим на объекте европейские марки. Причем это не просто насос на даче, а сложная система: здесь имеется связность скважин, необходимо сделать точную спецификацию, рассчитать мощность насосов, исходя из электроснабжения, их эксплуатации, графика ремонта обслуживания", – заявил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в комментарии "Крым. Реалии".

По его словам, никакой европейский поставщик не будет поставлять такую технику абстрактно: ему нужна четкая характеристика объекта, понимание того, где и как он расположен.

Экс-представитель президента Украины в Крыму добавил, что насосы оборудованы специальным облачным сервисом – своего рода электронным мозгом для тонкой настройки параметров работы.

"В России таких технологий нет – это штучный, уникальный агрегат, имеющий большую стоимость. Такие поставки происходят по специальным контрактам, и в данном случае абсолютно очевидно, что это была прямая поставка от производителей. Возможно, конечно, через каких-то фейковых посредников, но Siemens и Grundfos прекрасно знали, что и куда они поставляют", – сообщил Бабин.

В Ялте тем временем начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Россией Крыма также намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе от пули снайпера

Путин разрешил себе занимать пост президента еще два срока. Документ

На Донбассе погиб второй боец ВСУ за сутки

На Запорожье русский язык лишили статуса регионального

В "ДНР" прошел конкурс "Краса Донбасса-2021": в сети раскритиковали победительницу. Видео