Siemens поставил в Крым насосы для воды в обход санкций – СМИ
В Крыму Бештерек-Зуйское месторождение воды, водовод из которого запустили в Симферополь, оборудовано насосами производства немецкой корпорации Siemens.
"Можно было ожидать использования качественных насосов, и, к сожалению, мы видим на объекте европейские марки. Причем это не просто насос на даче, а сложная система: здесь имеется связность скважин, необходимо сделать точную спецификацию, рассчитать мощность насосов, исходя из электроснабжения, их эксплуатации, графика ремонта обслуживания", – заявил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в комментарии "Крым. Реалии".
По его словам, никакой европейский поставщик не будет поставлять такую технику абстрактно: ему нужна четкая характеристика объекта, понимание того, где и как он расположен.
Экс-представитель президента Украины в Крыму добавил, что насосы оборудованы специальным облачным сервисом – своего рода электронным мозгом для тонкой настройки параметров работы.
"В России таких технологий нет – это штучный, уникальный агрегат, имеющий большую стоимость. Такие поставки происходят по специальным контрактам, и в данном случае абсолютно очевидно, что это была прямая поставка от производителей. Возможно, конечно, через каких-то фейковых посредников, но Siemens и Grundfos прекрасно знали, что и куда они поставляют", – сообщил Бабин.
В Ялте тем временем начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Россией Крыма также намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".
В сети появилось очередное фото с последствиями засухи в Крыму. На нем видно, что на месте Загорского водохранилища образовался пустырь.
Бахчисарайское водохранилище тоже превратилось в пустыню.
В целом почти за год в Крыму исчезли минимум десять рек, а другие водоемы тоже истощены и оказались на грани исчезновения. Вододефицит на полуострове показали на карте.