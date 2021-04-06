Siemens поставил в Крым насосы для воды в обход санкций – СМИ

В Крыму Бештерек-Зуйское месторождение воды, водовод из которого запустили в Симферополь, оборудовано насосами производства немецкой корпорации Siemens.

"Можно было ожидать использования качественных насосов, и, к сожалению, мы видим на объекте европейские марки. Причем это не просто насос на даче, а сложная система: здесь имеется связность скважин, необходимо сделать точную спецификацию, рассчитать мощность насосов, исходя из электроснабжения, их эксплуатации, графика ремонта обслуживания", – заявил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в комментарии "Крым. Реалии".

По его словам, никакой европейский поставщик не будет поставлять такую технику абстрактно: ему нужна четкая характеристика объекта, понимание того, где и как он расположен.

Экс-представитель президента Украины в Крыму добавил, что насосы оборудованы специальным облачным сервисом – своего рода электронным мозгом для тонкой настройки параметров работы.

"В России таких технологий нет – это штучный, уникальный агрегат, имеющий большую стоимость. Такие поставки происходят по специальным контрактам, и в данном случае абсолютно очевидно, что это была прямая поставка от производителей. Возможно, конечно, через каких-то фейковых посредников, но Siemens и Grundfos прекрасно знали, что и куда они поставляют", – сообщил Бабин.

В Ялте тем временем начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Россией Крыма также намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".