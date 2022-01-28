Штрафы для некоторых "ФОПов" за работу без РРО снизят в 10 раз: какое условие

В Украине собираются законодательно установить "скидки" на штрафы для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО). Суммы штрафов уменьшат в 10 раз до конца 2022 года, но только для тех, кто установит РРО до 1 апреля. Голосование по законопроекту планируют на 1 февраля.

Документ уже зарегистрировали в парламенте под номером 6561, однако его текст на сайте Верховной Рады отсутствует. При этом о главных новшествах уже сообщили народный депутат от "Слуги народа", глава профильного комитета Даниил Гетманцев, а также нардеп Ярослав Железняк.

Еще одно нововведение – отмена задним числом штрафов, наложенных с 1 января по 1 февраля. "С 1 января по 1 февраля штрафы за неприменение РРО отменяются. Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз (то есть составит 10% от стандартной суммы. – Ред.)", — объяснил Железняк.

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Речь о штрафах за проведение платежей без использования РРО. Так могут поступать "ФОПы", которые уже установили "кассовый аппарат", но хотят скрыть от налоговой часть доходов. Сумма штрафа зависит от количества незаконных операций: 100% от суммы чека за первый случай и 150% – за второй и все последующие.

Такие штрафы в Украине ввели с 1 января, когда обязали "ФОПов" 2-4 групп использовать "кассовые аппараты". Важно понимать, что пока что "ФОПов" все равно не штрафуют – на время карантина в стране запрещены проверки, а без проверки наложить штраф невозможно (в автоматическом режиме такие нарушения не фиксируются).

Кроме того, большинство "ФОПов" в Украине уже пользуется РРО и выдает фискальные чеки клиентам. Число бизнесменов, установивших регистраторы операций, ежедневно растет и уже превысило 350 тыс.

Против установки РРО выступает "серый" бизнес, который пытается скрыть реальные обороты. Такие "ФОПы" или занимаются продажей контрабанды, или давно превысили лимиты своей группы налогообложения.

"ФОПы", которые уже установили РРО, заинтересованы в том, чтобы по правилам работали и их конкуренты. Иначе создается искаженная ситуация – "серый" бизнес имеет конкурентное преимущество по сравнению с "белым". Снижение штрафов до конца года при условии установки РРО призвано мотивировать "серых ФОПов" выйти из тени.

Какие лимиты для "ФОПов" установлены в 2022 году

Деление "ФОПов" на группы зависит от показателя минимальной зарплаты. С 1 января 2022 года ее повышать не стали – она осталась на уровне 6500 грн. Рост запланирован только с 1 октября 2022-го, на 200 грн (до 6700 грн).

Лимиты годовых доходов "ФОПов" с 1 января 2022 года:

1-я группа – 1 085 500 грн (167 размеров минимальной заработной платы);

2-я группа – 5 421 000 грн (834 "минималки");

3-я группа – 7 585 500 грн (1167 минзарплат).

Лимиты годовых доходов "ФОПов" с 1 октября 2022 года:

1-я группа – 1 118 900 грн;

2-я группа – 5 587 800 грн;

3-я группа – 7 818 900 грн.

Если "ФОП" 1-й или 2-й группы превышает лимит, он обязан подать заявление и перейти в следующую группу с нового квартала. В случае превышения "ФОПом" 3-й группы, предприятие перестает быть плательщиком единого налога и переходит на общую систему. Само превышение лимита облагается по ставке 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Даниил Гетманцев объяснил, какие "ФОПы" могут не пользоваться РРО даже с 1 января 2022 года. Дело в том, что некоторые виды оплаты считаются не расчетными операциями, а банковскими.