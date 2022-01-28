В Украине часть "ФОПов" могут не пользоваться РРО: автор новых правил раскрыл особенность

В Украине те физлица-предприниматели ("ФОПы") которые не принимают оплату картами, наличкой, не пользуются терминалами, а вместо этого предоставляют клиентам банковские реквизиты своего счета, могут не использовать регистраторы расчетных операций. Они для большинства "ФОПов" стали обязательными с 1 января 2022-го.

Как разъяснил на своей официальной странице в telegram глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, "Расчетная операция на счет "ФОПа" в формате IBAN не считается расчетной операцией, это банковская операция. Поэтому в таком случае не нужно использовать РРО", – отметил автор идеи о фискализации бизнеса.

В Украине большая часть "ФОПов" уже пользуется РРО. Ежедневно их число значительно увеличивается и уже составляет около 350 тыс. Против выступила только та часть бизнеса, которая не может показать свои реальные обороты по какой-то причине. Среди таких причин: попытка скрыть от налоговой свои обороты, продажа контрабанды.

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При этом митинги создают ложные впечатления о том, что большинство "ФОПов" якобы выступает против регистраторов. На самом деле та часть бизнеса, которая работает по правилам, в первую очередь заинтересована в том, чтобы по правилам работали и их конкуренты. Иначе создается искаженная ситуация: при которой "серый" бизнес имеет конкурентное преимущество по сравнению с "белым".

Среди "ФОПов" активно распространяют целый ряд мифов, отмечает Гетманцев. К примеру, о том, что уже отменили требования устанавливать РРО до января 2022-го (на самом деле речь идет только об идее снизить штрафы за отсутствие регистраторов). Кроме того, якобы при РРО нужно кодировать все товары (на самом деле только те, за которые нужно платить акциз – топливо, алкоголь, табачные изделия).

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