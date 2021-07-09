Шмыгаль заявил, что "Северный поток-2" не достроили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слухи о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено являются беспочвенными. Также он отметил, что проект является угрозой безопасности для европейских стран.

Об этом он рассказал на пресс-конференции премьер-министров Литвы и Украины, транслируемой на YouTube-канале In time Ukraine. "Слухи о том, что "Северный поток-2" завершен, или будет завершен, на самом деле, беспочвенны, и вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости в первую очередь позиции наших стран и позиции европейских партнеров", – сказал Шмыгаль.

Также премьер рассказал о получении компенсации в связи с проектом. "Экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток-2" – это не об экономике", – добавил премьер.

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Ранее кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что строительство газопровода "Северный поток-2" – большая ошибка. По ее словам, одна из причин этого, что он был разработан геостратегически против безопасности Украины.

"На мой взгляд, этот проект – огромная ошибка. Этому есть три причины: он был разработан геостратегически против безопасности Украины, как недавно вновь подчеркнул президент России. Во-вторых, несколько лет назад европейцы договорились укрепить свой энергетический суверенитет, в частности, чтобы не подвергаться шантажу со стороны РФ. Этот трубопровод мешает достижению этой внешнеполитической цели. В-третьих, я считаю, что это ошибка климатической политики", – сказала Бербок.

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