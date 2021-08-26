Шмыгаль рассказал, что означает реакция России на решение суда ФРГ по "Северному потоку-2"

Реакция российского правительства на решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по жалобе "Северного потока-2" подтверждает то, что это геополитический проект РФ. Его реализация – не общеевропейский интерес.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа, которое транслировали на канале Кабмина в YouTube (чтобы посмотреть выступление, доскролльте новость до конца). "Реакция российского монополиста на решение суда в очередной раз подтверждает, что "Северный поток-2" – это геополитическое оружие РФ", – сказал премьер.

Какое решение принял немецкий суд?

Компания-оператор газопровода проиграла дело об освобождении от требований газовой директивы ЕС. Одно из ключевых положений директивы – разделение компаний, которые поставляют газ и его транспортируют. Компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от российского "Газпрома", а 50% его мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

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Как отреагировали в России?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "корпоративный вопрос". "Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", – добавил он. Также Песков отметил, что "Северный поток-2" – исключительно коммерческий проект.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Украины и Соединенных Штатов нет разногласий касательно газопровода "Северный поток-2". Американское правительство соглашается с тем, что это геополитический проект РФ. При этом санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG отменены.