Сговор с российским олигархом и убытки на $30 млн: экс-министру инфраструктуры Пивоварскому объявили о подозрении

В Украине объявили о подозрении бывшему министру инфраструктуры и его первому заместителю. Речь идет об Андрее Пивоварском и Владимире Шульмейстере. Их подозревают в нанесении государству убытков более чем на 30 млн долларов, причем в сговоре с российским олигархом.

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О подозрении экс-чиновникам сообщили НАБУ и САП, говорится в сообщении НАБУ. Официально имена фигурантов дела не раскрываются, однако указано, что они занимали указанные должности по состоянию на июль 2015 года.

В этот период Министерство инфраструктуры Украины возглавлял именно Пивоварский. А его первым заместителем был Шульмейстер. К слову, следствию ныне не известно местонахождение последнего.

Дело касается корабельного сбора в морском порту "Пивденный". Отмечается, что в июле 2015 года министр инфраструктуры и его первый зам, который также был главой тарифного совета министерства, "протащили" принятие приказа о корабельном сборе.

В соответствии с указом, такой сбор в порту "Пивденный" начали взымать частные компании (в пропорции 50 на 50). Одним из бенефициаров этих компаний был фигурант коррупционных расследований НАБУ и САП, который теперь находится в розыске и под санкциями СНБО.

Отмечается, что этот человек был заподозрен в коррупции в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Такие данные указывают на российского олигарха Алексея Федорычева.

При этом, согласно законодательству, корабельный сбор может взымать только государственное предприятие. Расследование показало, что указ о сборе был принят без должного экономического обоснования. Также к документу были замечания от Администрации морпортов Украины и департамента экономики и финансов Министерства инфраструктуры.

"По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 гг. из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн долларов, что и инкриминируют подозреваемым. Однако следствие исследует последствия действия схемы и в течение последующих периодов", – сообщили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пивоварский – уже не первый экс-министр инфраструктуры Украины, который получает подозрение в совершении коррупционных преступлений. Еще в 2020 году НАБУ сообщило о подозрении Владимиру Омеляну.

Правда, сумма в этом случае значительно ниже. Омеляна подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

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