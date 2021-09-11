В Германии пригрозили ответом в случае работы "Северного потока-2" без сертификации – Reuters
Немецкий регулирующий орган не уверен, сколько времени потребуется на сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". Если же работа проекта начнется без разрешения, в Германии могут наказать связанные компании.
Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 10 сентября. Агентство указало на то, что завершение строительства может позволить России удвоить прибыль от экспорта газа в Европу через Балтийское море в обход Украины. На то, чтобы проложить 1200 км трубы, у Кремля ушло пять лет.
По состоянию на 10 сентября, газ про трубопроводу еще не пустили, но для РФ это уже означает рост возможностей по продаже энергоресурсов для Европы.
Так, вместе с проложенным ранее "Северным потоком", СП-2 увеличит ежегодную экспортную мощность России вдвое, до 110 млрд кубических метров. Это составляет около половины общего объема экспорта российского голубого топлива в Европу в год.
Журналисты отметили, что проект стоил 11 млрд долларов. Строительство вызвало критику со стороны США и Украины, поскольку СП-2 увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей.
Кроме того, Киев рискует потерять миллиарды долларов за транзит газа, если Москва прекратит поставки через Украину.
Глава отдела рынков электроэнергии и газа аналитической компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас отметил, что для прохождения газа по трубам "Северного потока-2" требуется время.
"На данный момент рынок практически не отреагировал... Поэтому я полагаю, что это подтверждает, что в краткосрочной перспективе коммерческих поставок через СП-2 не ожидается", – сказал он.
Напомним, что "Газпром" 10 сентября официально заявил, что утром пятницы завершились работы по возведению второй нитки СП-2.
Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что если "Северный поток-2" достроен, то он будет сертифицирован без особых проблем.