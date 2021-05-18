У Байдена отказались от санкций против "Северного потока-2" – американские СМИ

Администрация президента США Джо Байдена якобы решила отказаться от санкций в отношении юридического лица Nord Stream AG, контролирующего строительство российского газопровода "Северный поток – 2", и генерального директора компании Маттиаса Варнига. В то же время Госдеп намерен призвать к ограничениям в отношении нескольких российских кораблей, задействованных в проекте.

Об этом во вторник, 18 мая, сообщил портал Axios, ссылаясь на два анонимных источника, "проинформированных о решении". По их данным, Государственный департамент США в скором времени отправит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет, где будут перечислены организации, участвующие в "Северном потоке-2", которые заслуживают санкций.

"Госдеп признает, что ответственное за проект юридическое лицо и его генеральный директор участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в Вашингтоне решили: единственный способ остановить готовый на на 95% проект – это ввести ограничения против немецких получателей газа, а подорвать отношения с ФРГ по такому поводу Байден не готов.

Портал пишет, что этот запланированный шаг администрации американского президента противоречит заявлениям госсекретаря Энтони Блинкена. Так, во время слушаний по вопросу утверждения на должности Блинкен говорил, что приложит все усилия для остановки "Северного потока-2".

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